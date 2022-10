Geta Sterp, acuzată că o copiază pe iubita lui Iancu, Denisa: ”Mi-a plăcut foarte mult”

Tânăra a fost acuzată de internauți că o copiază pe , Denisa. Întreaga întâmplare a plecat de la o rochie pe care cele două au îmbrăcat-o la un moment dat la evenimente diferite. Care este adevărul?

Geta Sterp, învinovățită că vrea să semene cu iubita lui Iancu, Denisa. Cum a reacționat sora lui Culiță Sterp

Geta Sterp a purtat la ziua de naștere a fratelui ei, Culiță, o rochie scurtă de culoare roz. Este vorba de o ținută îmbrăcată și de iubita lui Iancu, Denisa, la o petrecere la care au luat parte cei doi îndrăgostiți recent.

Fanii au învinovățit-o imediat pe șatenă că a împrumutat respectiva scurtă și cu mâneci lungi, însă adevărul este că i-a plăcut atât de mult încât și-a comandat-o și ea, după ce a văzut-o la partenera de viață a fratelui său.

„M-ați întrebat foarte multe de unde am rochița. Și da… nu este a Denisei. Adevărul este că la ea am văzut-o prima dată și mi-a plăcut foarte mult, așa că mi-am comandat și eu”, a spus Geta Sterp pe Instagram.

Ulterior, șatena le-a arătat internauților de unde și-a achiziționat pantofii purtați la aniversarea lui Culiță Sterp. Cu această ocazie vedeta a mai subliniat că încălțămintea este redusă la preț perioada aceasta.

Iancu Sterp, detalii despre relația cu Denisa

Iancu Sterp și Denisa se cunosc încă din perioada liceului. Cei doi au avut o relație în clasa a X-a, însă drumurile li s-au separat și s-au regăsit în urmă cu câteva luni. Acum sunt foarte fericiți împreună și se gândesc deja la nuntă.

„Noi în ultimii 6-7 ani ne-am mai trimis mesaje. Tot era scânteia aia și acum când ne-am mai maturizat am decis că e momentul să fim împreună, suntem fericiți amândoi, suntem bine și sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu.

Cred că amândoi am făcut pasul, cred că avem un procentaj de 50-50, că și eu și ea am încercat. A venit din partea amândurora și a fost natural. Cât am umblat eu, relații și relații, tot la ea îmi era gândul.

Eu știam ceva, dar nu voiam să spun. Noi vrem să recuperam timpul pierdut, dar avem momente când stam și separați, eu merg la fermă, ea la facultate la Timișoara, mai are un an”, a spus sportivul, notează .