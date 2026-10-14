Getafe a dat marea lovitură chiar înaintea meciului cu U Craiova! Peste Barcelona și Atletico Madrid la trofee Champions League în actualul lot

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, joi seară, în prima etapă din grupa unică de Conference League. Clubul din La Liga tocmai ce a anunțat oficial , fostul căpitan de la Real Madrid și fost internațional spaniol de bază în ultimii mulți ani. Fundașul dreapta nu va avea însă drept de joc în Bănie, întrucât nu a avut cum să fie înscris în timp util pe lista UEFA.

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Conform regulamentului aflat în vigoare, el va fi putea fi introdus în lot doar în cazuri de urgență, respectiv o accidentare gravă suferită de vreunul dintre coechipieri, iar până în acest moment nu este cazul de așa ceva. Odată cu aducerea lui Carvajal, Getafe a reușit să atingă o bornă impresionantă dintr-un anumit punct de vedere, un capitol la care micuța echipă de la periferia Madridului îi depășește în acest moment în mod destul de clar pe cei de la FC Barcelona și Atletico Madrid.

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Mai exact, este vorba despre faptul că în actualul lot al celor de la Getafe se regăsesc trei jucători care cumulat au în palmares nu mai puțin de nouă trofee UEFA Champions League. În primul rând, bineînțeles, Dani Carvajal singur se poate lăuda cu șase astfel de realizări. De asemenea, și atacantul Borja Mayoral (29 de ani) are în CV două trofee UCL, cucerite tot alături de clubul de pe „Santiago Bernabeu”, în 2016 și 2018, chiar dacă în perioadele respective el nu era un jucător de bază pentru „galactici”.

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Nu în ultimul rând, la Getafe mai joacă în prezent și mijlocașul defensiv Mario Martin (22 de ani). El a fost în lotul Realului în sezonul 2023-2024 și astfel este creditat cu un aport la cucerirea trofeului suprem din fotbalul european în acea ediție, chiar dacă practic nu a jucat deloc atunci. Ca o paralelă, în prezent FC Barcelona dispune de jucători care la un loc au câștigat doar de trei ori trofeul UEFA Champions League. În cazul celor de la Atletico Madrid este vorba în acest moment despre patru astfel de reușite cumulat.

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Lideri autoritari în acest clasament sunt, în mod așteptat de altfel, cei de la Real Madrid, cu nu mai puțin de 24 de astfel de distincții avute cumulat în lotul de acum. Pe locul 2 se află cei de la Real Betis, în mod destul de surprinzător într-o anumită măsură, cu 11 trofee UCL câștigate la un loc de fotbaliștii din actualul lot. Ei punctează la acest capitol în special prin Dani Ceballos (30 de ani) și Isco (34 de ani), de asemenea foști fotbaliști la Real Madrid.

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Getafe, peste Barcelona și Atletico Madrid la numărul de trofee Champions League câștigate la un loc de jucătorii din prezent

După transferul lui Dani Carvajal la Getafe, această analiză a fost realizată de către jurnaliștii spanioli de la AS, care însă au uitat să îi treacă în palmares lui Borja Mayoral unul dintre cele două trofee Champions League cucerite alături de Real. Astfel, s-a ajuns ca Getafe să fie creditată cu doar opt trofee UCL în acest clasament, în loc de nouă, câte sunt în realitate.

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