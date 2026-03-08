Meci întrerupt din cauza bătăilor din tribune în La Liga! Mai mulți suporteri au fost scoși de pe stadion. Video

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Getafe și Real Betis a făcut parte din runda cu numărul #27 în , iar gazdele au avut câștig de cauză, scor 2-0. În debutul meciului însă, jocul a fost oprit timp de aproximativ șase minute, asta după ce fanii celor două cluburi implicate s-au bătut în tribune cu stewarzii.

Getafe – Betis, întrerupt din cauza bătăilor din tribune

Totul a început în cel de-al șaptelea minut al partidei de pe Estadio Coliseum, locul cu pricina fiind peluza din spatele porții celor de la Betis. Potrivit celor de la Mundo Deportivo, în încăierarea iscată au participat ambele grupuri de suporteri, dar și forțele de ordine.

Acest eveniment l-a determinat pe „centralul” partidei, Francisco Maeso, să pună pe „hold” desfășurarea meciului. Jocul a fost oprit pentru aproximativ șase minute, timp în care jucătorii celor de la Getafe s-au deplasat în dreptul fanilor agitați și au încercat să-i tempereze pe aceștia.

Ulterior, a fost suplimentat și numărul polițiștilor de la fața locului, iar în cele din urmă, lucrurile s-au calmat, jocul reluându-se odată cu intrarea în minutul 13. Totuși, câțiva spectatori care nu au luat în seama avertismentele forțelor de ordine au fost evacuați de pe stadion.

Getafe-Betis 8/03/2026 — FootballDoNorte (@footballdonorte)

Getafe a ajuns la patru victorii în ultimele cinci meciuri

Partida a fost câștigată de gazde, 2-0, ambele goluri fiind marcate până la pauză. Kiko Femenia a deschis scorul în minutul 28, iar Martin Satriano a închis tabela în finalul primei reprize, mai exact în primul minut suplimentar al acesteia. Astfel, Getafe a ajuns la patru victorii în ultimele cinci partide de campionat și a urcat pe locul 9 în La Liga, cu 35 de puncte.

De cealaltă parte, cei de la Betis au rămas la borna cu numărul 43, iar în acest moment, trupa lui Manuel Pellegrini ocupă poziția a 5-a în Spania, fiind la trei puncte distanță de , care se află pe locul 6. Vestea proastă pentru gruparea din Andaluzia este că partida cu Getafe a consemnat al treilea meci consecutiv fără victorie pe plan intern.