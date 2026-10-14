Sport

Getafe, decimată înainte de meciul cu Universitatea Craiova! Spaniolii au lăsat mai multe vedete acasă

Gabriel Neagu
14.10.2026 | 16:37
Getafe decimata inainte de meciul cu Universitatea Craiova Spaniolii au lasat mai multe vedete acasa
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Mai multe vedete ale lui Getafe nu vor juca in meciul contra Universitatii Craiova. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe, a anunțat lotul ce se va deplasa la Craiova pentru meciul cu Universitatea. Din efectiv lipsesc mai mulți jucători importanți.
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Universitatea Craiova va primi, joi, de la ora 19:45, vizita lui Getafe, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în prima etapă a fazei principale din Conference League. Înaintea duelului direct, oltenii au vești îmbucurătoare din Spania. Adversara din Madrid are probleme serioase de lot.

Getafe a lăsat mai multe vedete acasă

Cu doar o zi înaintea prologului din Conference League, Jose Bordalas, antrenorul celor de la Getafe, a făcut niște alegeri surprinzătoare. Mai mulți jucători de bază ai echipei nu vor face deplasarea la Craiova. Printre aceștia se numără Enes Unal, Zaid Romero, Mangala și Ivan Azon. Aceștia se alătură listei de 6 absenți, completată de accidentații Juanmi și Uche, potrivit Marca.

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Getafe a dat bomba pe piața transferurilor, oficializând, marți, transferul lui Dani Carvajal. Fundașul care a petrecut 13 sezoane la Real Madrid, câștigător a 6 Ligi ale Campionilor, nu va fi disponibil nici el. Fotbalistul nu se află pe lista lotului trimisă la UEFA și înregistrarea sa pentru competițiile europene va putea fi făcută de abia în fazele eliminatorii.

Jose Bordalas a fost nevoit să caute alte variante pentru a contura lotul. Tehnicianul va veni pe ”Ion Oblemenco” cu numai 19 jucători: Letacek, David Soria, Diego Ferrer, Djené, Davinchi, Sazonov, Abqar, Boselli, Femenía, Andrés García, Mojica, Valou, Mario Martín, Gudelj, Terrats, Francho, Risco, Borja Mayoral și Satriano.

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Getafe are un început delicat de sezon

Gruparea de pe Colisseum a obținut calificarea în Conference League după ce a terminat stagiunea precedentă pe locul 7 în La Liga. Totuși, începutul actualului sezon nu se apropie de performanțele recente. Getafe se află, în prezent, pe locul 14 din prima ligă spaniolă, cu numai 8 puncte acumulate în 8 meciuri. Cele mai mari probleme ale echipei de pe Colisseum sunt în atac: în actualul sezon, a marcat de numai 4 ori. Asta înseamnă o medie de un gol la două meciuri.

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Atât Eugen Trică cât și Eugen Neagoe sunt convinși că oltenii trebuie să înceapă curajoși partida și să profite de forma slabă pe care o traversează madrilenii. Cel din urmă crede că lotul lui Getafe este lipsit de experiența necesară pentru a face față duelurilor de anvergură europeană. Eugen Neagoe a urmărit partida pierdută de Getafe împotriva Barcelonei, 0-3, și a crede că una dintre marile probleme ale echipei lui Jose Bordalas sunt rezervele.

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