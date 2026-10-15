„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului 7 din La Liga”. Editorial din tribuna oltenească

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Getafe nu e Auda, ci echipa care a terminat pe locul 7 în probabil cel mai puternic campionat din Europa, anul trecut. Dar pe un Oblemenco care erupe e greu oricine ai fi.

Peluza olteană acționează ca un magnet către poarta adversarilor. Editorial după Universitatea Craiova – Getafe 1-1

Rezumat:

Peluza Nord toarnă energie nețărmurită în mușchii și creierele băieților lor.

„Asad” înseamnă leu în arabă, iar pe teren palestinianul își confirmă numele.

Marea problemă a fotbalului românesc, intensitatea, rezolvată în Oltenia.

Geniul lui Coelho: mijlocași centrali transformați în benzi „multifuncționale”.

Suporterii Craiovei o știu foarte bine, pentru că deja e aproape o religie: în 99% din meciurile jucate acasă, Universitatea va alege să joace cu Peluza Nord în spate prima repriză, respectiv să atace spre ea în a doua. Și, aproape fără excepție, echipa se transformă uimitor în bine, în partea secundă, când atacă cu însuflețire și dedicație totală.

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De ce anume joacă atât de bine Știința când atacă spre galeria proprie nu e prea clar, deși am putea găsi câteva explicații rezonabile. Cert e că mulți adversari nu știu asta până n-o simt pe propria piele. Getafe a fost evident uimită de pumnii repetați pe care i-a primit în primul sfert de oră al primei reprize, când până și absentul din prima parte Lameiras a părut Pedri.

Meci de un echilibru aproape perfect, rupt de două eurogoluri

Al Hamlawi ratase cea mai mare ocazie a meciului în prima parte, dar Și l-a mai marcat și cu stângul, cum a tot dat.

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însă. Sârbul care e deja brand în La Liga (e deja în al optulea an ca titular cert) a egalat pe final cu o bombă de la aproape 30 de metri, într-un moment în care Getafe nu părea capabilă să-și creeze situații clare, din apropierea porții. Asta și pentru că toți cei trei fundași centrali ai Craiovei au fost impecabili, la fel cum au fost și cei din fața lor, când a venit vorba de intensitate, dueluri unu la unu și în general organizare defensivă.

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Crampele alor noștri vorbesc despre o dăruire totală

Cel mai greu când joci cu top 5 campionate este să le egalezi nivelul de intensitate și acel raport „neromânesc” de viteză + forță care îi face pe adversari să fie în general primii la minge și să câștige majoritatea duelurilor unu la unu. Nu a fost însă cazul lui Getafe (o echipă celebră în Spania și în lume pentru agresivitatea ei!), pentru că motivația pe alocuri supranaturală de care au dat dovadă „leii” le-a anulat spaniolilor un avantaj de care erau aproape siguri. Vorbim totuși despre o echipă (Getafe) care a câștigat fără să primească gol la Real Madrid, pe Bernabeu, la final de martie 2026.

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Consumul nefiresc de energie pentru o echipă românească avea să se traducă direct în crampe pentru cel puțin patru jucători, între minutele 60 și 75. Dar un „Vulcan” fierbinte te face să joci la fel de intens chiar și cu mușchii blocați. Bonus, poate și obligată de efortul epuizant, dar și de absențele grele ale lui Mora, Etim și Rus, Știința a terminat partida cu Getafe cu promițătorii ei „underi”, Matei și Băsceanu, în teren în același timp.

Al doilea meci european mare cu Cicâldău aripă dreapta

Era de așteptat ca Coelho să abordeze meciul dificil cu Getafe așa cum îl abordase pe cel cu Mainz în sezonul trecut, așa că necoptul Matei a fost înlocuit cu Cicâldău, post pe post. În fond, și Matei tot din mijlocaș central provine, deci e clar că Coelho preferă fotbaliști care se simt bine mai degrabă în centru pentru acea poziție. Și la victoria cu Mainz, și la egalul cu Getafe,

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Marile faze ale Craiovei au pornit de la recuperări, dar recuperările unui Cicâldău sunt mereu speciale. Acesta vine dinspre poziția de mijlocaș dreapta (pe care o ocupă aproape exclusiv pe așezarea defensivă) să facă pressing avansat, cot la cot cu vârful de atac. La prima recuperare a lui Cicâldău, în minutul 30, acesta i-a pasat „cu tot cu preluare” lui Assad, care a ratat acea mare ocazie, o scăriță care putea fi și o atingere mai simplă, pe spațiul liber de lângă portar.

Dar abia a doua recuperare ofensivă a lui Cicâldău a aruncat Oltenia în aer. Cic a făcut un nou pressing avântat și a recuperat iarăși în 30 de metri adverși, în minutul 59. A continuat tot cu pasă la Assad, doar că de data aceasta, în ciuda poziției mai dificile, palestinianul a marcat și Oblemenco a explodat, către stele.

Nu doar Matei și Cicâldău sunt redistribuiți des benzi de către antrenorul Craiovei, ci și Teles, dar acesta a fost folosit acolo mai degrabă forțat de suspendarea lui Mora. Cu Mora valid, Universitatea ar fi tranșat probabil victoria, mai ales cu un Cicâldău în fața lui care, migrând constant către centru și poziția de număr 10 unde se simte cel mai bine (la fel face și David Matei pe acțiunile ofensive), eliberează perfect banda dreaptă, trăgând după el fundașul lateral. I-a creat exact așa culoar și lui Teles de câteva ori, dar portughezul nu a reușit șarjele ofensive cu care ne-a obișnuit Mora. Teles a scăpat mingea în afara terenului la două faze cu mare potențial din prima repriză.

În ciuda absențelor grele a cel puțin doi titulari cerți, Craiova a arătat ce arată constant, de la descinderea portugheză de la care se va împlini curând un an: o ECHIPĂ adevărată, un grup perfect coordonat în care iese mereu în evidență colaborarea dintre „rotițe”, nu individualitățile.