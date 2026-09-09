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Universitatea Craiova se pregătește pentru primul meci de pe teren propriu din faza ligii Conference League, iar „Ion Oblemenco” își va deschide porțile la jumătatea lunii octombrie pentru un adversar important din Spania. , iar partida se anunță specială și pentru suporterii formației madrilene. Clubul spaniol a luat o decizie înaintea deplasării în România prin care vrea să-i aibă cât mai aproape pe cei care vor face călătoria până la Craiova, iar reacția fanilor nu a întârziat să apară.

Getafe le plătește biletele fanilor care vin la Craiova

Getafe a anunțat că va suporta costul biletelor pentru suporterii abonați care se vor deplasa la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, notează . Clubul din sudul Comunității Madridului își dorește, astfel, să aibă cât mai mulți susținători alături de echipă la debutul în faza ligii Conference League. Oferta este destinată exclusiv abonaților clubului.

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Getafe a transmis mesajul prin intermediul rețelelor sociale, într-o inițiativă care a fost primită foarte bine de fani: „Dacă ești abonat și vrei să călătorești la Craiova pentru a însoți EuroGeta la debutul în Conference League, biletul la meci este din partea noastră”, a transmis Getafe, pe rețelele de socializare.

Anunțul clubului a fost primit cu entuziasm de suporterii lui Getafe, care au mulțumit conducerii pentru decizia de a le suporta costurile biletelor: „Super gest, din nou!“, a scris unul dintre fanii madrilenilor, în timp ce altul a asigurat că va fi prezent în România: „Mergem cu băieții la Craiova!“.

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Nu este primul gest de acest fel făcut de clubul spaniol. Suporterii au beneficiat de bilete gratuite și la partida de play-off disputată împotriva lui Partizan Belgrad, astfel că Getafe continuă politica prin care încearcă să-și apropie fanii de echipă în meciurile importante din deplasare.

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Getafe vine la Craiova fără Kiko Femenía

La aproximativ o lună înaintea duelului cu Universitatea Craiova, Getafe a primit și o veste proastă din punct de vedere medical. Kiko Femenía este indisponibil după ce investigațiile efectuate de staff-ul medical au evidențiat o ruptură la nivelul bicepsului femural ischiogambier al piciorului stâng.

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Clubul spaniol a precizat că revenirea fundașului va depinde de evoluția accidentării, astfel că acesta, cel mai probabil, nu va putea fi o soluție pentru partida de la Craiova: „În urma investigațiilor medicale efectuate, s-a constatat că Kiko Femenía suferă o ruptură la nivelul bicepsului femural al mușchiului ischiogambier de la piciorul stâng. Evoluția accidentării va determina disponibilitatea sa pentru următoarele partide”, se arată în comunicatul emis de formația madrilenă.

Cum a descris-o Gică Craioveanu pe Getafe

Fostul mare fotbalist Gică Craioveanu, care și-a încheiat cariera după patru ani jucați la Getafe, a dezvăluit faptul că fără să fie vreo forță, ”(n.r. – Cu cine ții, Craiova sau Getafe?) Ar fi culmea culmilor. De ce crezi că am fost așa vehement? Eu pe această echipă o iubesc cu inima. Tot timpul am vorbit la superlativ despre ea. E în inima mea și va rămâne mereu. Eu, dacă sunt fotbalist, sunt datorită Craiovei. Chiar nu se pune problema cu cine voi ține. Sunt fan Craiova până dispar de pe suprafață. Mă bucur că se joacă la Craiova meciul cu Getafe. Am un apel din Spania, dar nu am răspuns.

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(n.r. – Ce șanse are Craiova cu Getafe?) Să știi că Getafe nu are o echipă de speriat. Este o echipă foarte greu de bătut, într-adevăr. În Spania se spune că să joci cu Getafe este ca și cum te-ai duce la dentist. E o echipă incomodă, joacă un fotbal foarte fizic, cu foarte multe întreruperi. Nu are un joc spectaculos. Doar că e o echipă care primește foarte greu gol. Plecăm de aici.

În tot sezonul nu știu dacă ia mai mult de un gol, medie per meci. De asta este o echipă foarte greu de bătut. Un 0-0 la Craiova e un rezultat bun. Un meci în care vor fi foarte multe faulturi tactice, vă spun clar. Duc meciul în zona lor de confort, să fie cât mai puține faze de poartă. Nu le place să atace celor de la Getafe, nu este o echipă de posesie“, spunea de curând Gică Craiovenu.

Program Universitatea Craiova în Conference League 2026-2027