Sport

Getafe și Brighton, surprize colosale în Conference League! Rezultatul care îi dă speranțe Craiovei

Gabriel-Alexandru Ioniță
22.10.2026 | 21:50
Getafe si Brighton surprize colosale in Conference League Rezultatul care ii da sperante Craiovei
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Brighton, adversara Craiovei, s-a încurcat în Conference League unde nu se aștepta nimeni. Foto: Profimedia
Brighton, cel mai dificil adversar al Craiovei din grupa de Conference League, s-a încurcat în mod extrem de surprinzător! Getafe a pierdut acasă la scor
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Brighton and Hove Albion, una dintre viitoarele adversare ale Craiovei din faza principală a Conference League, o echipă care face furori în prezent în Premier League, a înregistrat, în mod extrem de surprinzător deci, doar un rezultat de egalitate pe terenul cehilor de la Jablonec joi seară în etapa cu numărul 2 din grupa unică a acestei competiții.

Brighton, adversara Craiovei din Conference League, a făcut doar egal pe terenul lui Jablonec

Considerați în mod evident mari favoriți la victorie înaintea acestei partide, pe bună dreptate, „pescărușii” nu au reușit nici măcar să marcheze în Cehia și astfel meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0. De asemenea, de la aceeași oră a jucat și Getafe, formație care în prima etapă a făcut egal la Craiova, scor 1-1, cu Universitatea.

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Getafe, bătută la scor acasă de Lugano

De această dată, spaniolii au jucat pe teren propriu cu elvețienii de la Lugano și au fost învinși cu un scor aproape chiar neverosimil, având în vedere diferența de cotă dintre cele două echipe, respectiv 2-5. Totodată, în paralel cu cele două a jucat și Universitatea Craiova joi seară în Conference League. Oltenii au câștigat pe terenul celor de la Inter d’Escaldes cu scorul de 3-1.

Revenind la Brighton, în prima etapă din Conference League echipa de pe coasta de Sud a Angliei a câștigat pe teren propriu cu scorul de 4-0 în fața celor de la Kauno Zalgiris. Iar în Premier League se află în prezent 3, sub Manchester City și Arsenal și peste Chelsea și Liverpool. În plus, în cea mai recentă etapă de campionat, „pescărușii” au învins Crystal Palace pe teren propriu la scor, 5-0.

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Iar în ceea ce îi privește pe cei de la Getafe, ei sunt de asemenea reprezentanții unuia dintre cele mai importante campionate din Europa, și din lume evident, în competițiile continentale, respectiv La Liga. În plus, spaniolii au demonstrat recent că au capacitatea de a aduce jucători cu nume la echipă. L-au legitimat deja pe Dani Carvajal și i-ar mai dori și pe Dani Parejo, Jadon Sancho și chiar, în anumite condiții, Sergio Ramos.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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