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Universitatea Craiova poate primi un adversar cu moralul zdruncinat în primul meci din grupa Conference League. Getafe traversează un început complicat de sezon în LaLiga, iar problemele formației lui José Bordalás sunt cu atât mai evidente atunci când joacă departe de propriul stadion. Ultimul exemplu a venit chiar joi seară, când madrilenii au plecat fără punct de pe terenul lui Betis. Iar până la , Getafe mai are o singură deplasare în campionat, una infernală.

Getafe, înfrângere după înfrângere în deplasări!

În ultimul meci jucat din LaLiga, Getafe a pierdut pe terenul lui Betis, scor 0-1, după golul lui Abde Ezzalzouli. Eșecul a venit într-un moment în care echipa lui Bordalás avea deja un bilanț modest după primele etape și a accentuat o problemă care poate deveni extrem de interesantă pentru Universitatea Craiova: Getafe nu reușește să se descurce deloc în deplasare.

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După șase etape, formația madrilenă are doar cinci puncte și se află pe locul 15. Are o singură victorie, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri, iar toate cele trei eșecuri din campionat au venit pe teren străin. Mai întâi, Getafe a fost spulberată de Alavés, 0-3. A urmat deplasarea de la Osasuna, pierdută cu 0-1, iar acum a venit și înfrângerea de la Betis, tot 0-1. Mai mult, în cele trei partide madrilenii nu au reușit să marcheze și au primit cinci goluri.

Getafe a „gâfâit“ și în deplasarea din play-off-ul Conference League

Seria negativă a formației iberice nu se limitează, însă, la campionat. În play-off-ul Conference League, Getafe a debutat pe teren propriu împotriva lui Partizan Belgrad și s-a impus cu 3-1. În returul din Serbia, madrilenii au pierdut cu 1-2, dar au obținut calificarea grație rezultatului din prima manșă. Astfel, dacă privim meciurile oficiale disputate în acest sezon în deplasare, tabloul este unul care le poate da speranțe oltenilor: Getafe a pierdut toate partidele jucate „afară” până acum. Dar și mai interesant este ce urmează.

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Înainte de deplasarea la Craiova, Getafe mai are programat un singur meci pe teren străin în campionat. Pe 10 octombrie, cu doar cinci zile înainte de partida de pe „Ion Oblemenco”, madrilenii merg pe terenul Barcelonei, cea mai ofensivă echipă din acest moment din Spania. Dacă seria se va păstra și pe „Camp Nou”, Getafe ar putea ajunge la Craiova cu un bilanț de 100% înfrângeri în deplasare în acest sezon.

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Cât costă serile europene în Bănie

„Ion Oblemenco” se pregătește pentru noi seri europene, iar Universitatea Craiova își dorește ca stadionul să fie plin la fiecare dintre cele trei partide. Duelurile cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga promit o atmosferă specială în Bănie, iar . Pachetele pentru partidele din UEFA Conference League sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare din Craiova. Clubul a pregătit tarife diferite pentru abonați și pentru cei care nu dețin un card de abonat.

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Prețurile pentru abonați pornesc de la 115 lei pentru adulți, la Peluza Nord, și ajung până la 550 de lei pentru un pachet în Sectorul C/D. Pentru copii, cele mai mici tarife sunt de 55 de lei la Peluza Nord, în timp ce cel mai scump pachet ajunge la 250 de lei.

Prețurile pentru abonați

Peluza Nord: 115 lei adulți / 55 lei copii

115 lei adulți / 55 lei copii Peluza Sud : 165 lei adulți / 75 lei copii

: 165 lei adulți / 75 lei copii Sector 7/13: 180 lei adulți / 80 lei copii

180 lei adulți / 80 lei copii Sector 8/12, Inel 2: 180 lei adulți / 80 lei copii

180 lei adulți / 80 lei copii Sector 8/12, Inel 1: 195 lei adulți / 90 lei copii

195 lei adulți / 90 lei copii Sector 9/11, Inel 2: 195 lei adulți / 90 lei copii

195 lei adulți / 90 lei copii Sector 9/11, Inel 1: 220 lei adulți / 95 lei copii

220 lei adulți / 95 lei copii Sector 10, Inel 2: 220 lei adulți / 95 lei copii

220 lei adulți / 95 lei copii Sector 10, Inel 1: 240 lei adulți / 100 lei copii

240 lei adulți / 100 lei copii Tribuna 1: 250 lei adulți / 120 lei copii

250 lei adulți / 120 lei copii Tribuna 0: 350 lei adulți / 150 lei copii

350 lei adulți / 150 lei copii Sector A/F: 450 lei adulți / 200 lei copii

450 lei adulți / 200 lei copii Sector B/E: 500 lei adulți / 225 lei copii

500 lei adulți / 225 lei copii Sector C/D: 550 lei adulți / 250 lei copii

Cât plătesc suporterii care nu au abonament pe „Oblemenco“

Fanii Universității Craiova care nu dețin abonament pot, la rândul lor, să-și asigure accesul la cele trei meciuri europene, însă tarifele sunt ceva mai mari decât cele oferite abonaților. Și în acest caz, cele mai accesibile variante sunt la peluze, în timp ce prețurile cresc pentru sectoarele de la tribune și zonele VIP.

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Pentru neabonați, prețurile încep de la 140 de lei pentru adulți la Peluza Nord și ajung la 640 de lei în Sectorul C/D. În cazul copiilor, tarifele sunt cuprinse între 55 și 250 de lei, în funcție de sector.

Prețurile pentru neabonați