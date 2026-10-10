Getafe, zdrobită de Barcelona înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League

Getafe este primul adversar al Universității Craiova din grupa de Conference League. Înainte de deplasarea în România, echipa lui Pepe Bordalas a mers pe Camp Nou pentru duelul cu Barcelona. A fost un 3-0 fără emoții pentru catalani, care au dominat jocul de la un capăt la celălalt.
Partida din etapa a 8-a din La Liga a început foarte tare, iar Barcelona a deschis scorul după doar două minute. Englezul Anthony Gordon a trecut de doi adversari și a șutat de la 16 metri, iar mingea deviată de un fundaș l-a păcălit pe portarul David Soria.
Catalanii și-au mărit avantajul după o jumătate de oră prin Gabriel Jesus. Atacantul brazilian adus de la Arsenal a recuperat un balon în marginea careului mare, a înșirat apărarea oaspeților și a punctat cu un șut sec.
După pauză, Barcelona a luat piciorul de pe accelerație, dar tot a mai marcat o dată. În minutul 73, Lamine Yamal a centrat perfect din partea dreaptă și Jules Kounde a îndeplinit o simplă formalitate din 2 metri, stabilind scorul final: 3-0.
Getafe practic nu a existat pe Camp Nou, iar cifrele arată clar dominarea Barcelonei. Viitoarea adversară a Universității Craiova a avut doar 17% posesia balonului, a șutat de patru ori la poartă, o singură dată pe spațiul porții și a avut doar trei atingeri în careul advers. Oaspeții au mai avut două cornere, însă nicio ocazie clară de a înscrie. La capitolul pase, Getafe a avut un procent de 61% (106 pase reușite din 173).
În partida pierdută pe Camp Nou, antrenorul Pepe Bordalas a folosit următoarea formulă de echipă: Soria – Kiko Femenia (Sazonov 85), Djene, Gudelj, Romero (Abqar 37), Mojica (Davinchi 65) – Garcia (Boselli 65), Francho, Martin, Terrats – Azon Monzon (Satriano 65).
În urma acestei înfrângeri, Getafe a rămas cu 8 puncte și a coborât pe locul 13 în clasamentul din La Liga. În schimb, Barcelona și-a mărit avansul în fruntea clasamentului și este din nou la cinci punte peste Atletico Madrid.
Universitatea Craiova a ajuns și în acest sezon în grupa de Conference League și va debuta cu un meci pe teren propriu în fața lui Getafe. Partida se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, iar atmosfera se anunță una incendiară.
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