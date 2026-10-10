Getafe, zdrobită de Barcelona înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League

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Getafe este primul adversar al Universității Craiova din grupa de Conference League. Înainte de deplasarea în România, echipa lui Pepe Bordalas a mers pe Camp Nou pentru duelul cu Barcelona. A fost un 3-0 fără emoții pentru catalani, care au dominat jocul de la un capăt la celălalt.

Getafe, înfrângere dură cu Barcelona înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League

Partida din etapa a 8-a din La Liga a început foarte tare, iar Barcelona a deschis scorul după doar două minute. Englezul Anthony Gordon a trecut de doi adversari și a șutat de la 16 metri, iar mingea deviată de un fundaș l-a păcălit pe portarul David Soria.

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Catalanii și-au mărit avantajul după o jumătate de oră prin Gabriel Jesus. Atacantul brazilian adus de la Arsenal a recuperat un balon în marginea careului mare, a înșirat apărarea oaspeților și a punctat cu un șut sec.

După pauză, Barcelona a luat piciorul de pe accelerație, dar tot a mai marcat o dată. În minutul 73, Lamine Yamal a centrat perfect din partea dreaptă și Jules Kounde a îndeplinit o simplă formalitate din 2 metri, stabilind scorul final: 3-0.

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Cum a arătat Getafe la Barcelona

Getafe practic nu a existat pe Camp Nou, iar cifrele arată clar dominarea Barcelonei. Viitoarea adversară a Universității Craiova a avut doar 17% posesia balonului, a șutat de patru ori la poartă, o singură dată pe spațiul porții și a avut doar trei atingeri în careul advers. Oaspeții au mai avut două cornere, însă nicio ocazie clară de a înscrie. La capitolul pase, Getafe a avut un procent de 61% (106 pase reușite din 173).

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În partida pierdută pe Camp Nou, antrenorul Pepe Bordalas a folosit următoarea formulă de echipă: Soria – Kiko Femenia (Sazonov 85), Djene, Gudelj, Romero (Abqar 37), Mojica (Davinchi 65) – Garcia (Boselli 65), Francho, Martin, Terrats – Azon Monzon (Satriano 65).

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În urma acestei înfrângeri, Getafe a rămas cu 8 puncte și a coborât pe locul 13 în clasamentul din La Liga. În schimb, Barcelona și-a mărit avansul în fruntea clasamentului și este din nou la cinci punte peste Atletico Madrid.

Sold-out la Universitatea Craiova – Getafe?!

Universitatea Craiova a ajuns și în acest sezon în grupa de Conference League și . Partida se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, iar atmosfera se anunță una incendiară.

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Fanii campioanei României au arătat un interes uriaș pentru startul favoriților, iar biletele s-au dat ca pâinea caldă. Cu o săptămână înaintea jocului împotriva spaniolilor , iar conducerea clubului din Bănie se așteaptă să fie sold-out!