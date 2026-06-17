Sport

Ghana – Panama, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

Ghana - Panama, o nouă surpriză la CM 2026? Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasamentul grupei și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
17.06.2026 | 20:32
Ghana Panama LIVE VIDEO in grupa L de la CM 2026 Ultimele informatii statistici OPTA live faza cu faza
ULTIMA ORĂ
Ghana - Panama, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

CM 2026 merge din nou în Canada, la Toronto, unde se va disputa meciul Ghana – Panama din grupa L. Africanii au echipa mai bună și mai valoroasă, dar meciurile de până acum ne-au arătat că nici măcar favoritele certe nu sunt sigure de victorie. Rămâne de văzut dacă Panama este următoarea surpriză de la acest Mondial.

Ghana – Panama LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Ghana
Panama

Clasament Grupa L

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

ADVERTISEMENT

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Ghana – Panama

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Hențul lui Luis Suarez care a spulberat visul unei semifinale pentru Ghana

Într-o grupă L cu Anglia și Croația, Ghana și Panama ar trebui să fie echipele care se luptă la locul 3 și o eventuală calificare în faza eliminatorie din această postură. Ghana, aflată la a cincea prezență la un Mondial, a mai reușit să iasă din grupe de două ori (2006 – optimi și 2010 – sferturi). În Africa de Sud, în 2010, Ghana a fost la câteva secunde de semifinală. În ultimele minute ale sfertului cu Uruguay, atacantul Luis Suarez a apărat ca un adevărat goalkeeper un „cap” al ghanezilor, pentru care a fost eliminat, iar africanii au primit lovitură de la 11 metri. Gyan a trimis în transversală, meciul a intrat în prelungiri, iar sud-americanii s-au calificat la lovituri de departajare.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

De partea cealaltă, pentru Panama ar fi o premieră să iasă din grupă. Naționala din America Centrală a mai jucat în Rusia, la CM 2018, dar a pierdut toate partidele din grupă. Cu Belgia 0-3, cu Anglia 1-6 și cu Tunisia 1-2. Chiar și o remiză ar fi o premieră pentru Panama.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa...
Digisport.ro
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026

Cum s-a calificat Ghana la CM 2026

La tragerea la sorți a preliminariilor pentru CM 2026, Ghana a fost repartizată în grupa I, alături de Madagascar, Mali, Comore, Republica Centrafricană și Ciad. Cu 25 de puncte din 30 posibile, Ghana a ocupat primul loc și a obținut biletele pentru turneul final din Mexic, SUA și Canada.

ADVERTISEMENT

Cum s-a calificat Panama

Panama a ajuns la Mondialul american după două rânduri de grupe preliminari. În prima fază, și-a câștigat toate cele patru partide din grupa cu Nicaragua, Guyana, Montserrat și Belize. Apoi, în runda secundă, în sistem tur-retur, Panama a terminat neînvinsă (3 victorii, 3 remize), pe primul loc, o grupă cu Surinam, Guatemala și El Salvador.

Cote pariuri Ghana – Panama

Deși diferența de valoare dintre cele două loturi e semnificativă, 234,35 milioane Ghana vs. 34,55 milioane de euro Panama, la SUPERBET, cote la acest meci sunt mai echilibrate decât ne-am aștepta. Astfel, succesul Ghanei are 2,25, remiza – 3,35, iar victoria celor din Panama e cotată la 3,35. Ne putem, însă, aștepta la goluri puține, cu o cotă de 1,63 pentru „sub 2,5” și 2,30 pentru „peste 2,5”.

ADVERTISEMENT
  • 15,00 este cota SUPERBET pentru „ambii portari vor fi faultați” în meciul Ghana – Panama
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Oțelul s-a întărit cu un internațional moldovean
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Oțelul s-a întărit cu un internațional moldovean
Anunț-șoc în direct! Jeremy Clarkson, emblema „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer:...
Fanatik
Anunț-șoc în direct! Jeremy Clarkson, emblema „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „O formă agresivă”
Portugalia – RD Congo 1-0, LIVE VIDEO în grupa K de la CM...
Fanatik
Portugalia – RD Congo 1-0, LIVE VIDEO în grupa K de la CM 2026
Parteneri
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe...
iamsport.ro
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe față, la 32 de ani de la eliminarea dureroasă a României de la Mondial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!