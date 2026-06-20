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Ghanezii vor să șocheze o planetă întreagă! Ce vor face la meciul cu Anglia, convinși că le va aduce victoria

Ghana a debutat la Cupa Mondială cu o victorie împotriva naţionalei din Panama, scor 1-0, venită în minutul 95. Fanii africanilor sunt gata să folosească iar superstiţia devenită virală, după prima etapă.
Marian Popovici
20.06.2026 | 11:15
Ghanezii vor sa socheze o planeta intreaga Ce vor face la meciul cu Anglia convinsi ca le va aduce victoria
SPECIAL FANATIK
Ghanezii vor să șocheze o planetă întreagă! Ce vor face la următorul meci, convinși că le va aduce victoria împotriva Angliei. Foto: PROFIMEDIA
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Ghana a început cu dreptul Campionatul Mondial din 2026. Naţionala africană a învins cu 1-0 naţionala statului Panama, printr-un gol venit în minutul 90+5 marcat de Yirenkyi, cel care a reluat în plasă centrarea excelentă a lui Thomas-Asante.

Ghanezii, gata să folosească din nou ritualul devenit viral cu Panama

Următorul meci al africanilor va fi împotriva Angliei, programat marţi, 23 iunie, de la ora 23:00. Fanii ghanezi vor să folosească superstiţia de la meciul cu Panama şi la meciul cu englezii, convinşi că le-a adus noroc, mai ales că s-au impus în prelungiri.

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Ce s-a întâmplat? Unul dintre fanii ghanezi a fost filmat în tribună în timp ce sufla un praf alb, în timpul meciului, când tabela arăta 0-0. După ce ritualul a fost filmat, Ghana a reuşit să înscrie golul victoriei, iar imaginile au făcut înconjurul planetei.

Acum, suporterii ghanezilor se organizează pe reţelele de socializare pentru a împrăştia praf alb în tribune şi la meciul cu Anglia, convinşi că în acest fel vor câştiga şi de această dată. Anglia s-a impus în prima etapă, scor 4-2, împotriva Croaţiei, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la Cupa Mondială până acum.

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Ce semnifică ritualul făcut de suporterul ghanez în tribună

Pe reţelele de socializare au circulat mai multe teorii referitoare la ritualul făcut de fanul ghanez, despre care s-a spus că a făcut un ritual vodoo, care să poarte noroc echipei. De fapt, în cultura din Ghana, praful alb numit „Asonya” semnifică victoria, sărbătoarea şi puritatea.

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Cel mai bun rezultat al Ghanei la Cupa Mondială a fost calificarea în sferturile de finală, la Campionatul Mondial din Africa de Sud, în 2010. Atunci, Uruguay s-a calificat dramatic în semifinale, după ce s-a impus la loviturile de departajare.

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  • 5 participări are Ghana la Campionatul Mondial
  • 1982 este anul în care Ghana a câştigat ultima dată Cupa Africii pe Naţiuni
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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