Ghanezii vor să șocheze o planetă întreagă! Ce vor face la meciul cu Anglia, convinși că le va aduce victoria

Ghana a început cu dreptul Campionatul Mondial din 2026. Naţionala africană a învins cu 1-0 naţionala statului Panama, printr-un gol venit în minutul 90+5 marcat de Yirenkyi, cel care a reluat în plasă centrarea excelentă a lui Thomas-Asante.
Următorul meci al africanilor va fi împotriva Angliei, programat marţi, 23 iunie, de la ora 23:00. Fanii ghanezi vor să folosească superstiţia de la meciul cu Panama şi la meciul cu englezii, convinşi că le-a adus noroc, mai ales că s-au impus în prelungiri.
Ce s-a întâmplat? Unul dintre fanii ghanezi a fost filmat în tribună în timp ce sufla un praf alb, în timpul meciului, când tabela arăta 0-0. După ce ritualul a fost filmat, Ghana a reuşit să înscrie golul victoriei, iar imaginile au făcut înconjurul planetei.
Acum, suporterii ghanezilor se organizează pe reţelele de socializare pentru a împrăştia praf alb în tribune şi la meciul cu Anglia, convinşi că în acest fel vor câştiga şi de această dată. Anglia s-a impus în prima etapă, scor 4-2, împotriva Croaţiei, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la Cupa Mondială până acum.
Ghana fan blows evil powder to win the FIFA match pic.twitter.com/4RDyIYprdB
— EM (@EXECUTIVEXMEDIA) June 18, 2026
Pe reţelele de socializare au circulat mai multe teorii referitoare la ritualul făcut de fanul ghanez, despre care s-a spus că a făcut un ritual vodoo, care să poarte noroc echipei. De fapt, în cultura din Ghana, praful alb numit „Asonya” semnifică victoria, sărbătoarea şi puritatea.
Cel mai bun rezultat al Ghanei la Cupa Mondială a fost calificarea în sferturile de finală, la Campionatul Mondial din Africa de Sud, în 2010. Atunci, Uruguay s-a calificat dramatic în semifinale, după ce s-a impus la loviturile de departajare.