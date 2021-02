”Gheata de Aur” vs. ”FIFA World Player”. Immobile și Lewandowski, față în față, în optimile Ligii Campionilor

Pe Olimpico din Roma se anunță recital de goluri. Dincolo de încleștarea dintre Lazio și Bayern Munchen, atrage atenția duelul celor mai prolifici marcatori din sezonul precedent: vulcanicul Ciro Immobile și mașina de goluri Robert Lewandowski.

Prezența pe teren a celor doi face din Lazio – Bayern meciul care ține capul de afiș al zilei de marți în Liga Campionilor. Pe de o parte, Lazio, o echipă care nu este abonată la trofee, însă beneficiază de serviciile ”Ghetei de Aur”, de cealaltă parte, Bayern, clubul născut să câștige mereu, cu Lewandoski, un marcator prin definiție.

Departe de anvergura unor Messi sau Cristiano Ronaldo, golgheterii lui Lazio și Bayern și-au tăiat singuri feliile de glorie, iar forma lor sportivă îndreptățește orice fan să viseze la o ploaie de goluri în duelul direct.

Immobile vs. Lewandowski sau ”Gheata de aur” vs. ”FIFA World Player”

Ciro Immobile și Robert Lewandowski au dus ”umăr la umăr” cursa la capătul căreia îi aștepta ”Gheata de Aur” a sezonului trecut. Italianul a marcat 36 de goluri, polonezul s-a mulțumit cu ”doar” 34. Immobile a câștigat trofeul celor mai prolifici marcatori, Lewandowski s-a mulțumit cu titlul de ”Cel mai bun fotbalist din lume” în viziunea FIFA.

Primul este vulcanic, un temperament specific italian, al doilea este un prototipul lunetistului care nu ratează, aproape, niciodată ținta. Amândoi sunt la vârsta maturității depline și vânează noi recorduri personale.

În sezonul în curs, Lewa este în avantaj. Are 31 de goluri în 30 de meciuri, la care își adaugă în statistici și 8 pase decisive. Immobile a îmbrăcat de 26 de ori tricoul lui Lazio pentru care a marcat de 19 ori și a contribuit la succesele echipei cu alte 4 pase decisive.

Gol după gol, după gol, după gol

Nu doar prestațiile celor doi atacanți sunt garanția spectacolului total de pe Stadio Olimpico. Dacă aruncăm o privire peste statistici vom observa că Lazio a înscris cel puțin un gol în fiecare din ultimele 19 meciuri, în Serie A, și în ultimele 27 de partide în toate competițiile.

Bayern a marcat cel puțin un gol în ultimele 35 de meciuri din Bundesliga, iar over-all are o serie incredibilă, de 56 de partide în care a dat gol. Ultimul meci în care Bayern nu a reușit să perforeze plasa porții adverse datează tocmai din 9 februarie anul trecut. În acest interval de timp bavarezii au înscris nu mai puțin de 163 de goluri, ceea ce ridică media de reușite per meci la 2,9 goluri.

Ultimul amănunt, dar nu cel din urmă, că spectacolul e garantat în duelul direct din optimile Ligii Campionilor, este și faptul că în actuala ediție a celei mai importante competiții continentale intercluburi, atât Lazio, cât și Bayern au înscris cel puțin un gol, la fiecare apariție.

