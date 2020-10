Gheorge Tadici, mărturii despre coșmarul COVID-19: “Am crezut că am luat o simplă răceală!”. Exclusiv

Gheorghe Tadici, unul dintre cele mai importante nume din hanbalul românesc, a fost infectat cu noul coronavirus și se recuperează după perioada de spitalizare. Antrenorul lui HC Zalău speră ca, în câteva zile, să poată reveni alături de echipă.

Antrenorul în vârstă de 68 de ani a contractat virusul la începutul lunii octombrie, însă, a fost nevoit să stea aproape 10 zile în spital după ce a avut o versiune mai agresivă a infecției cu SARS-CoV-2.

Tadici a fost externat în urmă cu câteva zile și a vorbit pentru FANATIK despre perioada neagră prin care a trecut. Antrenorul abia așteaptă să revină la treabă alături de HC Zalău și speră să își conducă echipa în al doilea mini-turneu de campionat, programat la Sfântu Gheorghe:

Gheorge Tadici, mărturii despre coșmarul COVID-19: “Am crezut că am luat o simplă răceală!”

“Acum mă simt mai bine, mulțumesc. Am avut câteva zile foarte grele în spital. Medicii mi-au spus că sunt pe drumul cel bun și asta e cel mai important. La început am crezut că este o răceală, nu știu de unde am luat virusul.

Am stat în ploaie, apoi nu am mai schimbat tricoul și am răcit. Ulterior, lucrurile s-au complicat, am fost depistat pozitiv și am fost internat. Încă sunt slăbit, dar în această perioadă mă odihnesc mai mult, stau mai mult.

“Sper ca în câteva zile să mă întorc alături de fete și am încredere că voi putea face deplasarea la Sf. Gheorghe”

Eu sper ca în câteva zile să mă întorc alături de fete și am încredere că voi putea face deplasarea la Sf. Gheorghe, pentru etapele de campionat. Din fericire, a trecut totul și important este să sunt pe drumul cel bun”, a spus Tadici pentru FANATIK.

De la HC Zalău nu doar Gheorghe Tadici a fost infectat cu SARS-CoV-2, ci și 10 jucătoare de la echipa de handbal feminin. Astfel, echipa nu a putut participa în turneul de la Ploiești unde ar fi trebuit să joace împotriva Universității Cluj.

Se desfășoară patru etape de campionat la Sfântu Gheorghe

Între 29 octombrie și 3 noiembrie se va desfășura al doilea mini-turneu, la Sfântu Gheorghe, în cadrul căruia se joacă etapele 2, 3, 4 și 5. HC Zalău va evolua împotriva Gloriei Bistrița, Dunării Brăila, CSM București și Măgura Cisnădie.

Noul coronavirus nu a ocolit nici cele mai importante cluburi de handbal feminin din țară. În ultima lună, atât SCM Râmnicu Vâlcea, cât și CSM București s-au confruntat cu mai multe infectări. Cristina Neagu este cel mai sonor nume dintre jucătoarele care au contractat virusul, însă, din fericire, și-a revenit repede.

