Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare în cazul Caracal. Sentinţa este definitivă

Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv, marţi, de Curtea de Apel Craiova la 30 de ani de închisoare, în cazul răpirii şi uciderii Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu. Practic, magistraţii Curţii de Apel Craiova au menţinut în cazul lui Dincă maximul pedepsei prevăzut de lege, în cazul persoanelor peste 65 de ani.

Pedeapsa lui Ştefan Risipiţeanu a fost majorată cu cinci ani

de închisoare în septembrie 2022, de Tribunalul Olt. Ştefan Risipiţeanu, despre care se spune că a fost complicele său, a fost condamnat atunci la 7 ani de închisoare pentru viol, dar acum Curtea de Apel Craiova .

“În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă inculpatul Dincă Gheorghe la pedeapsa de 30 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prev. de art. 188 alin. 1 C. pen., rap. la art. 189 alin. 1, lit. a), d) şi h) C. pen. cu aplicarea art. 57 C.pen. (victima M.L.M); În baza art. 67 alin. 2 C.p., interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f şi h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare începe conform art. 68 Cp”, se arată în soluţia pronunțată de Curtea de Apel Craiova.

