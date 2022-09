Exclusiv. Stenograme din celulă. Gheorghe Dincă, mărturisiri înfiorătoare despre uciderea Alexandrei Măceșanu. ”Când m-am pornit, nu m-am mai oprit! A căzut blană!””

Criminalul Gheorghe Dincă a fost condamnat, în urmă cu puțin timp, pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu. Până în ultimul moment, acesta s-a declarat nevinovat, și chiar victima unei înscenări, pledoarie pe care a menținut-o și în timpul procesului.

FANATIK a intrat în posesia unor stenograme în care Gheorghe Dincă se confesa unui coleg de celulă și chiar .

Din respect pentru victime, pentru familiile acestora dar și pentru cititori, am ales să nu publicăm în integralitate conținutul acestor stenograme și nici fragmentele de o deosebită violență.

, criminalul le-a numit totuși în conversație. Totuși, nu pare că a fost foarte interesat să știe cine a fost cine, așa că a ajuns să se încurce în nume. Probabil de aici a și venit tendința de a folosi cifre în loc de nume, un aspect dezumanizant prin definiție.

”Coleg celulă: Dar pe Alexandra asta ai lăsat-o-n cameră?

G.D.: Stai, Alexandra e a doua?

Coleg celulă: A doua, da.

G.D.: Da, așa că încurc…”

Criminalul a povestit apoi despre constatările sale referitoare la faptul că se dezlegase parțial și că vorbise la telefon cu autoritățile, având speranța că va fi salvată. A

Alexandra Măceșanu era pregătită pentru a fi salvată de poliție

”Da, da. Așa. Păi da, am lăsat-o-n cameră. Și s-a desfăcut de la pat …(neinteligibil)… […] Băi, s-a desfăcut de la pat și la picioare nu s-a mai desfăcut cred că n-a mai stat să desfacă… […] Păi, e răcoare acolo jos. Oricum nu e frig… da’ e răcoare. Noaptea și acesta e răcoare. Și era îmbrăcată în pantaloni. Și pă urmă am legat-o din nou dă pat, că între picioare n-a fost desfăcută, am legat-o dă pat și atunci am legat-o și dă mâini. […] Poate mai vorbea, poate mai dădea detalii. Da’ ea a simțit, a auzit zgomot și câini mă …(neinteligibil)… Câinii cum intram imediat mă simțeau și pă jos și cu mașina. Și ea cred că atunci a întrerupt convorbirea. Că nu m-am uita la ceas să văd cât e, precis.”

În cadrul acestor destăinuiri referitoare la faptul că Alexandra se dezlegase la mâini, Dincă povestește sporadic și despre faptul că a violat-o (din nou) pe victimă. Criminalul a povestit și cum o legase pe victimă:

”Coleg celulă: Cu scotch d-ăla era legată? Cu ce? Sau cu ăla? Cu..?

GD: Da. Cu scotch, cu…

Coleg celulă: ….cu firu’ ăla?

GD: Nu, nu cu fieru’, dă ăsta am legat-o și scotch și lanț.

Coleg celulă: Și cu scotch-u și cu lanțu’?

GD: Da. Da’ nu s-a întârziat și nu avea la îndemână ca lumea să desfacă.

Coleg celulă: Da lanțu’ era prins bine, bine? Avea șurub?

GD: Nu, sârmă avea!

Coleg celulă: Cu patentu’? Deci n-avea cum..?

GD: Nu, cu patentu… cu un d-ăsta, nu mai știu…. Cu un șpiț …(neinteligibil)…

Coleg celulă: Și era prins de…?

GD: S____ subțire din aia dă legat, cum legam noi…

Coleg celulă: De șase sârma?

GD: Băi, nu dă șase, dă.. d-aia subțire în două fire, cum legam la fiare-n Italia.”

Colegul său de celulă a încercat să afle de ce Alexandra nu s-a dezlegat și la picioare, cu toate că ar fi avut 40-55 de minute la dispoziție, însă Dincă n-a putut să ofere un răspuns: ”A avut, da’ n-auzi cum… io ce să-i fac? Să-i zic io să… dă ce nu s-a desfăcut? Nu s-a desfăcut. […] N-AVEA NICIO ȘANSĂ! Și ea… a… prima dată s-a desfăcut… pentru că la picioare trebuia să dăsfacă două legături, dar așa a desfăcut una de la pat.”

Criminalul a povestit apoi cum Alexandra Melencu și-a încărcat telefonul pentru a contacta autoritățile. Ulterior, acesta a vorbit și despre faptul că aceasta se echipase cu hainele și accesoriile pe care le avea atunci când a fost răpită, probabil în speranța că autoritățile vor veni să o salveze.”DA. A UMBLAT LA PRIZĂ, A BĂGAT… CĂ ALTFEL CUM? A ÎNCĂRCAT TELEFONU’… […] Da. A GĂSIT, A ALES ȘI A BĂGAT ÎN PRIZĂ. A ÎNCĂRCAT TELEFONU’ ȘI DUPĂ ACEEA A ÎNCERCAT….” Dincă este pe alocuri și zeflemitor în legătură cu inelele pe care le purta aceasta.

”Coleg celulă: Inele.

G.D.: Îi plăcea ei așa… era maniacă pentru… absolut pă toate degetele avea inele, da’ fake-uri din ăștia.

G.D.: Da, fake-uri!

GHEORGHE DINCA: E, cum e tineretu’. Și la gât nu știu ce-a avut.”

Gheorghe Dincă mai povestește și despre momentul în care a revenit acasă și și-a dat seama că Alexandra a încercat să fugă: ”ȘI AM VĂZUT-O ATUNCI DEZLEGATĂ. ATUNCI MI-AM D__ SEAMA CĂ A ÎNCERCAT SĂ FUGĂ… […] dacă era dezlegată de la pat. Pentru că nu mai ajungea legătura dacă să dusasă deja la capătu’ patului acolo, știi?”

Ulterior, criminalul povestește cum a legat-o din nou pe Alexandra, a violat-o din nou, iar apoi . Enervat de faptul că Alexandra țipa atunci când s-a întors, cu toate că ”n-o auzea nimeni”, după cum el însuși spune, s-a năpustit asupra ei cu pumnii, lovind-o peste față și în piept, povestind că ”mă drăcuia încontinuu… era ambițioasă că știa că trebuie să apară ăia.” Dincă spune: ”M-am înrăit, CÂND M-AM PORNIT NU MAI M-AM OPRIT. ” Chinurile de sfârșit ale Alexandrei Melencu ar fi durat aproximativ o oră, după relatările criminalului, acesta povestind în detaliu despre loviturile pe care i le-a aplicat.

Gheorghe Dincă s-a lăudat colegului de celulă cum a lovit-o pe victimă în repetate rânduri. A fost și instigat de coleg, care îi ținea isonul pe alocuri, vorbind despre cum și el, la rândul său, ”am pus presiune în viață pe lovituri…” Dincă a fost înregistrat povestind: ”Am dat (…) și-N CAP, ȘI-N…SIGUR CĂ AM D__ ÎN EA DA… „Maul” i l-am luat când am dat în bărbie …(neinteligibil)… […] ea s-a și lovit, de la căzătura-n bărbie s-a lovit cu capu’ dă.. dă ciment. […] A căzut a blană. […] Știi cum cade…?”

GD: Da, am continuat, am dat încontinuu, n-am mai.. nu m-am mai oprit.

Coleg celulă: N___ ’ cu dreapta?

GD: Și dreapta și stânga. Da’ dreapta..

Coleg celulă: Ai dat pe…pe piept?

GD: Da.

Coleg celulă: Și acolo zici că… Mda.

GD: Și pă piept și capu’ lovit dă… ciment.

Dincă ar fi vrut să arunce trupul Luizei în râul Olt

Stenogramele trec apoi la subiectul Luizei Melencu și spune că ”eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt”, povestind despre cum ”o duc la Olt… pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio mașină din colo din colo, se vede că dacă e bombat așa vezi…. oho, am luat-o și țup!”

Acesta și-a reconsiderat opțiunea și s-a gândit să scape de cadavru prin incendiere într-un butoi. însă că nu era pregătit pentru nivelul de efort necesar unei astfel de operațiuni: ”Am văzut… butoiul (neinteligibil) dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute. ”

Criminalul a descris modul de realizare a butoiului în care a ars-o pe Luiza pentru a scăpa de probe: ”Nu, NIMIC. CE SĂ PREGĂTESC FOCUL… O CÂRPĂ DĂ… […] Și aici venea… au fost niște șuruburi, VREO ȘASE ȘURUBURI PUSE AȘA… ȘI DREPTE CA SĂ S_ SĂ NU _ ERAU CAPUL ÎN JOS, D-ALEA GROASE, CU HEXAGON. […] Și LE-AM SUDAT F___ BETON CARE LE ȚINEA, CA NIȘTE PIROSTRII. ȘI PESTE ELE AM PUS S___. ȘI SUB ALEA ERAU ÎNCĂ DOUĂ FIARE DATE G____ ÎN B____ CA SĂ NU SE ÎNDOAIE ASTA SĂ CADĂ […] ERA DATĂ G____ ÎN B____ că eu puneam greutate, puneam aluminiu, puneam… ”

Gheorghe Dincă a fost ”tras de limbă” de colegul său de celulă, care a dorit să afle detalii despre cum a decurs procesul de ardere a cadavrului Luizei:

GD: Nu, nu, nu împingeam cu nimic. DECÂT CÂND S-A TERMINAT CĂ AUTOMAT S-A LĂSAT ȘI ASTA… CARNEA ȘI TOT, A ARS ȘI S-A SCHITIT MAI BINE SCHELETUL ȘI DĂDEAM CU AIA, AM D__ CÂND ERA MAI STINS. DAR CÂND ERA DOGOAREA DE… CĂ OASELE S-AU ÎNCINS, S-AU FĂCUT ROȘII!

Coleg celulă: Ai văzut oasele roșii?

GD: Păi da erau roșii. Păi datorită temperaturii mari… și când se topea…

Coleg celulă: Și capul?

GD: MĂ, ERA ȘI ȚEASTĂ GOALĂ, FĂRĂ PĂR, FĂRĂ NIMIC.

Coleg celulă: Da, dar era forma la un craniu?

GD: DA, PĂI DA, ERA CRANIU!

Tot în acest dialog, Gheorghe Dincă i-a mărturisit colegului său de celulă că intenția sa era clară: voia să se descotorosească de cadavru ca să nu fie prins și să nu ajungă la pușcărie, ”să scape”, după cum chiar el spune.

”Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.

G.D.: PĂI DA! SĂ SCAP SĂ NU MĂ PRINDĂ.

(…)

G.D.: SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ D__ LA PUȘCĂRIE, ÎNȚĂLEGI?

Coleg celulă: Corect.

G.D.: SĂ SCAP!”

Dincă a povestit despre implicarea lui Ștefan Risipițeanu în cazul Luizei Melencu

Gheorghe Dincă a vorbit cu colegul său de celulă și despre participarea complicelui său, Ștefan Risipițeanu, care a luat și el parte la atrocitățile comise împotriva Luizei. După spusele lui Dincă, acesta n-a avut încotro și l-a făcut complice pe Risipițeanu doar pentru simplul fapt că acesta din urmă a intrat în curte și a văzut-o pe Luiza. “Asta e acum, ce să-i mai fac. L-am lăsat că dacă a apucat și-a văzut, ce să-i mai fac? Dacă nu erau porțile deschise, îi dădeam și-o palmă după gât și un șut în cur … la intrare-n curte, da’… […] Nu, da’ nu puteam, N-AVEAM CE SĂ FAC … PORȚILE ERAU DESCHISE, AM COBORÂT DIN MAȘINĂ ȘI EL A INTRAT ȘI … SĂ-L DAU AFARĂ, NU … VROIA SĂ IASĂ, E… […] Păi el, dă fiecare dată ________________ lucra, îi dădeam și așa. Știi? O țuică, țigări avea, era plasa cu tutun și-și făcea din ziar … Înțelegi?”

Criminalul nu avea o opinie foarte bună despre Risipițeanu, care pare să fi avut probleme nu doar cu alcoolul, ci și cu igiena personală: ”și plus că e un nespălat, un bețivan. Înțelegi? CĂ NICI ĂLEIA NU I-A CONVENIT. Înțelegi? […] El nici la c** nu să ștergea cum trebuie, nici dă spălat, era … dar n-aveam ce să-i fac. […] EL E UN BEȚIVAN, UN PROST, UN CUTARE ȘI… […]” Ba chiar într-o secvență de dialog, Dincă mărturistește că ar fi putut să-l ucidă și să-l facă dispărut și pe Risipițeanu, în cazul în care acesta n-ar fi cooperat: ”P-ĂSTA…DISPĂREA FĂRĂ URMĂ, FĂCEAM ÎN AȘA FEL ȘI-L LUAM DIN ORAȘ SĂ NU ȘTIE NIMENI SĂ NU FIE….PROMITĂ CĂ E LA MINE, SĂ FIE… […] Păi da cum…(neinteligibil)…ÎL FĂCEAM ȘI PĂ EL ÎN B____ ȘI DUCEAM CENUȘA…DE NU SE GĂSEA NIMIC ȘI GATA!”

Ulterior, însă, Dincă are o schimbare de atitudine față de Ștefan Risipițeanu și arată că n-ar fi putut să-l omoare pe cel ce i-a devenit complice: ”Păi..pâi acu’ ce vreai să îi faci? Ce…ce să-i mai faci? CE PUTEAI SĂ-I FACI? SĂ-I DAI UNA SĂ-L OMORI?! Salut! DECI TREBURILE S-AU COMPLICAT, FĂRĂ SĂ VREI S-AU LEGAT ÎN AȘA FEL CĂ SUNT POATE…ȚI S-A ÎNTÂMPLAT ȘI ȚIE… ”

Ceva mai târziu, Dincă spune că s-a temut de , pe care l-a amenințat pentru a-și ține gura: ”Aia … aci am greșit-o și io, nu mi-am dat seama, știi? (…)ȘI D-AIA MIE MI-A FOST FRICĂ, IO I-AM ZIS: „B_, TU FII ATENT AICI, DACĂ TE SCAPI ȘI ALEA, NOI AVEM PROBLEME!” – „Nea G_____ mă jur pă viața mea, pă cutare că nu, că..”… Da ce să-i mai ”

Criminalul Dincă povestește în repetate rânduri că a încercat pe cât posibil să se descotorosească de Risipițeanu, care era beat chiar și atunci când a venit la Dincă în curte. Apropiindu-se de mașină, Luiza a început să țipe, aflată în vehicul:

”G.D.: PĂI CUM…IO CÂND M-AM DUS SĂ ÎNCHID PORȚILE, SĂ DAU P_______’ ALA LA O PARTE SĂ ÎNCHID, EL A ÎNAINTAT ÎN…

Coleg celulă: În curte!

G.D.: …ÎN CURTE ȘI VENIND ÎN FAȚA MAȘINII CUM E PATU’ ASTA…CUM…SE UITA LA EA…A RIDICAT CAPU’, ZBIERĂTE-N MAȘINĂ!

Coleg celulă: Zbiera?

G.D.: PĂI DA’ CUM! …(neinteligibil)…”

Ulterior, în stenogramă urmează noi amănunte ce nu pot fi reproduse în acest articol, dar în care Gheorghe Dincă povestește despre cum Ștefan Risipițeanu a violat-o pe Luiza Melencu. La un moment dat, chiar și Dincă s-a alăturat în acest episod terifiant pentru tânăra adolescentă. La un moment dat, Dincă povestește cum Luiza a încercat să riposteze față de Risipițeanu, dar acesta din urmă a bătut-o.

După ce acest viol s-a consumat, Gheorghe Dincă a scăpat de Ștefan Risipițeanu, pe care l-a evacuat din casă și ulterior din curte. ”AM LEGAT-O! BĂ, AM LEGAT-O DIN NOU. ÎNȚELEGI? I-AM MAI D__ CU SCOTCH P-ACOLO ȘA. ȘI L-AM SCOS AFARĂ. Am mers afară, când am mers afară el luase deja tutun băgase-n buzunar…” Ulterior, criminalul a mai violat-o încă o dată pe Luiza, după cum povestește.

Criminalul Gheorghe Dincă vrea în arest la domiciliu și susține că e nevinovat!

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată la începutul anului 2020, fiind acuzat de trafic de persoane, viol, omor calificat, profanare de morminte și trafic de minori. În timpul anchetei, el a încercat să-i convingă pe judecători să eliberat din închisoare și plasat în arest la domiciliu, avocatul său ”apreciind că buna desfășurare a procesului penal nu va fi influențată.”

De asemenea, și complicele său în comiterea atrocităților față de Luiza a încercat să scape de arestul preventiv în care se află: ”apreciind că nu mai subzistă temeiurile avute în vedere la luarea acestei măsuri și nici nu au apărut temeiuri noi care să justifice privarea în continuare de libertate a inculpatului, dar și prin raportare la durata măsurii, fiind arestat de aproximativ 2 ani.” Astfel, și avocatul lui cere înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Gheorghe Dincă a declarat în cadrul acestei înfățișări că se declară nevinovat și că ar fi victima unei înscenări, ”neexistând cadavre și nici ADN:” Astfel, acesta cere schimbarea încadrării juridice, ”fiind arestat degeaba.”

Pe de altă parte, , dorind arest la domiciliu ”pentru a se putea trata, fiind grav bolnav.”

Sentința Tribunalului Olt, prin care Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu au fost condamnați la închisoare, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la o instanță superioară.