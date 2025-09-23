Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România

Condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare, Gheorghe Dincă ar putea fi pus în libertate la doi ani și jumătate de la condamnarea definitivă. Supranumit ”monstrul din Caracal”, Dincă este la un pas de a deveni beneficiarul unei întreruperi a executării pedepsei pe motive medicale.

Care sunt bolile de care suferă Gheorghe Dincă

Judecătoria Craiova a dispus, la începutul lunii septembrie, efectuarea unei expertize medico-legale pentru a verifica dacă Gheorghe Dincă (72 de ani) suferă de afecțiuni medicale care sunt incompatibile cu regimul de detenție. Bărbatul condamnat pentru s-a plâns de nenumărate ori de probleme de sănătate, însă nu a fost niciodată mai aproape de libertate. Practic, soarta lui a ajuns să fie decisă de verdictul unor medici.

Gheorghe Dincă suferă de probleme cardio-vasculare, neuronale și are diabet. În anul 2024, lui i s-a prescris un tratament injectabil pentru valori mari de tensiune (a ajuns în celulă cu o tensiune de 20 cu 10 după o discuție cu o avocată) și a acuzat dureri cervicale și amorțeli la nivelul degetelor de la mâini. Totul a culminat în momentul în care Dincă a fost găsit inconștient în propria celulă.

Tot anul trecut, Gheorghe Dincă a ajuns la cabinetul medical cu o infecție dermatologică la zona inghinală, pentru care a primit tratament medicamentos.

Ce va conține raportul medical pe baza căruia se va decide soarta lui Gheorghe Dincă

Se pare că, între timp, s-au agravat. La data de 4 septembrie, el a depus o solicitare de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale, care a fost analizată de judecătorii craioveni în aceeași zi. Magistrații au solicitat părerea medicilor de la IML Craiova, care trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

dacă persoana Gheorghe Dincă afecţiuni medicale

dacă afecţiunile constatate nu pot fi tratate în reţeaua sanitară a ANP şi fac imposibilă executarea imediată a pedepsei;

dacă afecţiunile constatate nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;

să se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează să se efectueze tratamentul, în cazul în care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată în reţeaua A.N.P.;

să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei.

De asemenea, Judecătoria Craiova a transmis o notă către Penitenciarul Craiova în vederea prezentării condamnatului la Institutul de Medicină Legală în vederea expertizării medicale a acestuia.

Toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a lui Gheorghe Dincă vor fi depuse la dosar. În funcție de rezultatul raportului, judecătorii vor decide dacă Dincă va fi pus în libertate pentru a se trata de bolile de care suferă. Ulterior, el va fi obligat să revină în închisoare pentru a-și continua executarea sentinței.

Cum pot scăpa de închisoare deținuții care suferă de afecțiuni medicale. Precedentul Rudel Obreja

În România întreruperea executării pedepsei pe motive medicale este reglementată de Codul de procedură penală, care arată că instanța poate dispune această măsură pentru deținuții care suferă de boli grave ce nu pot fi tratate în regim penitenciar. Întreruperea pedepsei se face pentru o durată definită.

În iulie 2022, Tribunalul Ilfov a dispus punerea în libertate a fostului președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, pentru o perioadă de trei luni. Condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul ”Gala Bute”, Obreja suferea de cancer în stadiu avansat și avea nevoie urgentă de operație. Anterior, el solicitase de mai multe ori să fie lăsat să se trateze la un spital civil, însă de fiecare dată solicitarea îi fusese respinsă.

În noiembrie 2022, aceeași instanță a prelungit întreruperea pedepsei pentru alte 11 luni și i-a permis lui Obreja să plece din țară pentru a se trata. Fostul pugilist a decedat la data de 12 martie 2023, la 57 de ani. Cazul său e considerat azi un precedent în ceea ce privește întreruperea executării pedepsei pe motive medicale, punând pe primul loc respectarea drepturilor fundamentale ale deținuților.

Gheorghe Dincă, condamnat pentru omor, viol și trafic de persoane

Gheorghe Dincă se află în închisoare din 2019, fiind principalul suspect în cazul dispariției adolescentelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. În cele din urmă, el a fost condamnat pentru omor calificat, trafic de persoane și minori, viol, sechestrare și profanare de cadavre.