Gheorghe Dincă, liber din cauza problemelor de sănătate: un scenariu tot mai posibil. IML Craiova a finalizat raportul medico-legal

ADVERTISEMENT

Condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor, viol, profanare de cadavre și trafic de persoane, Gheorghe Dincă așteaptă acordul judecătorilor pentru a fi eliberat. Un raport medico-legal a fost deja depus în instanță, urmând ca magistrații să decidă dacă ”monstrul din Caracal” mai poate rămâne în spatele gratiilor, ținând cont de problemele de sănătate pe care le-a reclamat.

Gheorghe Dincă, transportat la spital în luna decembrie: ”Era umflat peste tot”

Miercuri, 21 ianuarie 2026, Judecătoria Craiova a decis sesizarea instanței de executare în cazul condamnatului Gheorghe Dincă, după ce acesta solicitase întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. Decizia judecătorilor a venit la doar câteva ore după ce care stabilește dacă afecțiunile de care suferă Dincă pot fi tratate în rețeaua sanitară a ANP sau fac imposibilă executarea imediată a pedepsei.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii decembrie, Gheorghe Dincă a avut nevoie de intervenția unei ambulanțe după ce i s-a făcut rău în celulă. Potrivit , condamnatul ”era umflat peste tot”, iar cadrele medicale ale închisorii i-au făcut masaj facial înainte să solicite intervenția unei ambulanțe. Ulterior, Dincă a ajuns la spital.

Ce probleme de sănătate acuză ”monstrul din Caracal”

În vârstă de 72 de ani, Gheorghe Dincă a solicitat de mai multe ori eliberarea din închisoare pe motive medicale, motivând că are nevoie să fie tratat într-un spital civil. Bărbatul a fost diagnosticat cu probleme cardio-vasculare, neuronale și suferă de diabet. În 2024, lui i s-a prescris un tratament injectabil din cauza unor valori ridicate de tensiune, dureri cervicale și amorțeli la nivelul falangelor.

ADVERTISEMENT

Tot în 2024, . Colegii de cameră au încercat să-l ajute, stropindu-l cu apă, dar până la urmă a fost din nou nevoie de intervenția medicilor.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el s-a plâns că nu mai poate suporta lipsa de lumină și de aer curat, solicitând inclusiv schimbarea regimului din închis, în semi-deschis.

Șansele lui Gheorghe Dincă de a scăpa de închisoare

Instanța de executare este formată din judecători care supraveghează modul în care se execută pedeapsa și care decide asupra cererilor legate de întreruperea condamnării, liberare condiționată sau diverse incidente la executare. Sesizarea acestei instanțe reprezintă o decizie procedurală și nu însemnă că cererea de eliberare a fost admisă sau respinsă. O decizie finală referitoare la eliberare va fi luată în cel mult două luni, dar termenul ar putea fi scurtat, în funcție de starea de sănătate a inculpatului.

ADVERTISEMENT

Raportul de expertiză întocmit de IML Craiova va cântări extrem de mult în decizia finală. Dacă specialiștii au scris în raport că afecțiunile de care suferă Gheorghe Dincă sunt cu adevărat grave, este greu de crezut că instanța de executare se va opune punerii în libertate.

Ce spune legea

În România, întreruperea pedepsei pe motive medicale este reglementată de Codul de procedură penală. Acesta spune că instanța poate dispune această măsură pentru deținuții care suferă de afecțiuni ce nu sunt compatibile cu regimul penitenciar. Întreruperea pedepsei se face pe o durată definită, dar se poate prelungi în funcție de evoluția bolii de care suferă condamnatul.

Gheorghe Dincă este în închisoare din 2019. Pe tot timpul cercetării penale și a fazei de judecată, el a rămas în arest preventiv, după care a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Dincă a fost găsit vinovat pentru moartea adolescentelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, ale căror cadavre au fost carbonizate într-un butoi improvizat în curtea casei din Caracal.