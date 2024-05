Gheorghe Flutur: „Bucovina este pregătită să acorde azil turistic”. Președintele CJ Suceava, despre aducerea luminii sfinte de la Ierusalim

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a spus, joi, că cei care vor să lase aglomerația urbană pot veni în Bucovina, unde vor primi „azil turistic”. Flutur a mai spus și că s-a ocupat de aducerea luminii sfinte de la Ieerusalim la Suceava, cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Gheorghe Flutur: „Bucovina este pregătită să acorde azil turistic”

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a declarat, joi, că Bucovina oferă peste o mie de pensiuni turistice care pun la dispoziție peste 11.000 de locuri de cazare pentru cei care vor să evadeze din marile orașe și să se bucure de liniște și relaxare.

ADVERTISEMENT

Bucovina, a precizat Flutur, poate acorda „azil turistic” celor care vor să reia contactul cu natura, datorită unor investiții masive făcute în ultima vreme în turism.

„Sunt nişte investiţii uriaşe făcute în ultimul timp, pentru turism în primul rând dar şi pentru dezvoltarea economică. Eu cred enorm de mult că va fi o oază de refugiu. Bucovina este pregătită să acorde azil turistic multora care vor să fugă de aglomeraţie, să vină în natură”, a declarat la Prima News preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

ADVERTISEMENT

„Gândiţi-vă că avem peste 1.000 de pensiuni turistice, care înseamnă peste 11.000 de locuri de cazare şi este o concurenţă extraordinară între gospodinele din pensiuni, care face mâncarea mai bună, sau mâncarea de post mai bună, sau care foloseşte fructele şi ciupercile din munţii Bucovinei mai mult. Şi nu nu numai mâncarea, povestea mâncării”, a adăugat Gheorghe Flutur.

Aducerea luminii de la Ierusalim la Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava a enumerat și o serie de proiecte de atragere a turiștilor în Bucovina, cum ar fi „Gustă din Bucovina”, „Crăciun în Bucovina” și „Pelerin în Bucovina” „Noi pentru asta ne pregătim, infractructura este cea mai pregătită pentru turism”, a spus Flutur.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Flutur a mai spus că s-a ocupat și în acest an de aducerea luminii sfinte de la lerusalim la Suceava, sâmbătă, demers pe care îl face din 2009, când a fost pentru prima dată la .

„În fecare an, şi sâmbătă am organizat aducerea luminii sfinte la Suceava, de la Ierusalim. Eu am fost iniţiatorul, în 2009 am fost prima dată la Ierusalim, cu o delegaţie de la Episcopia Sucevei şi Rădăuţilor, am adus lumina sfântă în România, prima dată la Suceava a venit, cu un avion direct atunci şi de atunci, în fiecare an, patru ani la rând am mers eu”, a declarat președintele CJ Suceava.

ADVERTISEMENT

„De atunci, în fiecare an, din 2009, oamenii aşteaptă. Şi acum am organizat cu avionul să preia seara lumina, se duce şi la Cernăuţi, şi la Chişinău, şi în Ardeal, e un fel de zonă unde se împarte lumina. Multă lume a venit în Bucovina după ce s-a împărţit lumina, după ce s-a declanşat acest proiect Paşte în Bucovina”, a precizat el.

„Bucovina la ea acasă, autenticul”, via autostrada A7

Președintele Consiliului Județean Suceava a mai spus că, după finalizarea autostrăzii A7, bucureștenii se vor urca în mașini și vor veni în număr mare în Bucovina, inclusiv de , pentru a vedea „autenticul”.

„Bucovina sunt convins că a început să devină şi brandul şi destinaţia autenticului, pe podium, pe primul loc. Dacă Autostrada A7 în trei ani de zile va prinde contur, pentru că luptăm din răsputeri şi acum am primit finanţare şi de la Paşcani în sus, până la Siret, eu cred că în trei ani de zile, bucureştenii se vor putea gândi, ne urcăm în vinerea Paştelui în maşină şi mergem să vedem originalul, Bucovina la ea acasă, autenticul”, a spus Flutur.

Muzeul Istoriei Evreilor din Bucovina

Pe lângă organizarea unor evenimente Gheorghe Flutur a mai vorbit și despre înființarea, la Siret, a Muzeului Istoriei Evreilor din Bucovina. „Îl vom deschide în 23 mai, este ceva senzaţional. Acolo, pe lângă cele 53.000 de plăcuţe cu numele evreilor deportaţi, parcă te duci în epocă, e un vagon în care intri şi te duci cu filmul, în trecut, să vezi deportarea evreilor, ca să nu se mai repete aşa ceva. Suntem în legătură cu firme din Israel, care vor fi foarte interesate, pentru că la Siret sunt şi cele mai vechi cimitire evreieşti din Europa”, a spus Flutur.