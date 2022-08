Gheorghe Gheorghiu, cântărețul al cărui nume nu suporta să-l audă Elena Ceaușescu: “Păunescu mi-a smuls chitara și i-a dat-o lui Alifantis”

Gheorghe Gheorghiu face dezvăluiri din perioada în care a dus-o cel mai bine, profesional și financiar, anii în care a cântat împreună cu Cenaclul Flacăra, alături de Nicu Alifantis, Mircea Vintilă sau Ștefan Hrușcă. Din anul 1973 până în 1985, când au avut loc peste 1.600 de spectacole de acest gen.

Gigi Gheorghiu, amintiri din comunism. Cum i-a schimbat viața Cenaclul Flacăra și de ce a vrut să-l cenzureze Elena Ceaușescu

Celebrul cântăreț Gheorghe Gheorghiu, a cărui piesă “Dacă dragoste nu e, nimic nu e” a fost, este și, cel mai probabil, va continua să fie cântată de mii de oameni, ne dezvăluie secrete din vremea comunismului și nu numai, într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO. Gigi Gheorghiu își aduce aminte cum a făcut cadou niște mii de euro fără să știe, cum îl arunca bunicul peste gard să nu-l bată bunica vitregă și cât de mândru este de fiica lui, Andra.

Ne spune motivul exact pentru care s-a căsătorit cu Gabriela, dar își aduce aminte perfect de Ioana, prima lui dragoste. Cunoscutul cântăreț mărturisește cât de greu i-a fost să se lanseze cu numele din buletin, din cauza Elenei Ceaușescu, și își aduce aminte de cele trei operații pe corzile vocale pe care le-a suferit. De ce nu suporta Elena Ceaușescu să-i audă numele, cum a evitat cenzura comunistă, ce amintiri are din perioada Cenaclului Flacara?

“M-au dezbrăcat de slip și m-au lăsat acolo”

Cum a fost copilăria dvs la Brașov? Mai țineți minte două întâmplări memorabile din copilărie?

-Am avut cea mai frumoasă copilărie. Curtea mea era Piața Sfatului de la Brașov și am copilărit sub Tâmpa. Aș avea doar o amintire, chiar memorabilă. Tatăl meu moștenise de la bunicul un clasor cu timbre foarte valoroase care astăzi ar fi costat multe milioane de euro. Aveam acolo timbre cu Cap de Bour, colițe și alte timbre foarte valoroase. Am găsit clasorul ascuns bine și, altruist din fire, am dăruit toate timbrele copiilor cu care mă jucam în fiecare zi. Nu vă pot explica ce ‘furtună’ am stârnit risipind ‘moștenirea’ tatălui meu.

Gheorghe Gheorghiu, despre copilărie: “Bunicul îmi dădea bani de film și mă ‘catapulta’ peste gard”

Mergeați în vacanțe la bunici? Cum era pe atunci, ce amintiri aveți?

-Mă duceam în vacanțe la bunici la Berești, la câțiva kilometri de Galați. Amintirile erau cam dureroase pentru că bunica Eva avea o nuia din bambus și mă cam altoia, pentru că nu studiam cât trebuie la vioară. Bunicul meu era profesor de vioară, dar eu voiam la joacă, nu la studiu, așa cum era normal la vârsta aia. Norocul meu a fost că bunicul mă iubea foarte tare și mă înțelegea. Când mă alerga Eva cu nuiaua (o unguroaică foarte rea), bunică vitregă de altfel, bunicul meu drag mă lua în brațe, îmi dădea bani de film și mă ‘catapulta’ peste gard, așa că scăpam mereu.

Cum au fost anii de liceu? Erați lider sau timid? Ați avut vreun moment de “rebeliune”?

-Pot să spun că am fost un elev cuminte, nu am absentat niciodată de la ore. Mereu am fost emotiv și așa am rămas, chiar dacă viața m-a dus pe un drum artistic nu am reușit să devin mai tupeist.

“Soțul ei a spus că se simte onorat că am fost îndrăgostit de ea” își aduce aminte celebrul cântăreț

Mai țineți minte când v-ați îndrăgostit prima oară și cum a fost?

-Dacă stau să mă gândesc bine, cred că prin clasa întâi am avut primii fluturi în stomac. În clasă veam o colegă foarte frumoasă, Ioana Borancea se numea și era șefa clasei. Nici până acum nu am uitat cum o cheamă. Acum vreo 5,6 ani țin minte că m-a sunat soțul ei să-mi spună că am fost îndrăgostit de actuala lui soție și că este onorat de acest lucru.

“Îmi este foarte dor de părinții mei”

Cum a fost relația cu părinții dvs? Ce ați învățat de la ei?

-Părinții mei mă iubeau foarte mult și au făcut tot ce au putut să fac sport, muzică și tot felul de activități educative. Ei au știut mereu ce este mai bine pentru mine. De la mama și tata am învățat să fiu un om corect și onest, cred că astea ar trebui să fie principalele calități ale unui om. Din păcate azi nu mai sunt lângă mine și mi-e foarte greu, îmi este foarte dor de ei. Le mulțumesc în fiecare zi pentru ceea ce sunt astăzi.

Cum erau priviți cântăreții în perioada comunistă? Erați apreciați și respectați?

-În ciuda a ce s-ar putea să creadă lumea, noi artiștii eram foarte respectați, apreciați și iubiți.

Gheorghe Gheorghiu, despre cenzura comunistă: “Elena Ceaușescu nu agrea deloc asocierea numelui meu cu al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej”

V-ați lovit vreodată de cenzură pe vremea comunismului?

-Sigur că da. Când am scos primul Disc LP la Electrecord insistau să îmi schimb numele pentru că doamna Elena Ceaușescu nu agrea deloc asocierea numelui meu cu al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Până la urmă Daniela Caramanfotea a reușit să mă lase cu numele meu real, din buletin. Nu știu ce-a făcut, dar a reușit.

Cum a fost perioada petrecută la ‘Cenaclul Flacăra’?

-Trebuie să recunosc că “Cenaclul Flacăra” și poetul Adrian Păunescu mi-au schimbat viața cu adevărat.

Aveți vreo amintire de neuitat de pe scenă?

-Au fost foarte multe momente frumoase, multe amintiri, eram o mare familie și eram mereu împreună în turnee. Adevărul e că am avut amintiri frumoase, dar unele n-au prea fost așa. Îmi aduc aminte că eram în turneul de vară la mare, cazați la Hotelul Rex din Mamaia și trebuia ca, la o oră anume, să ne strângem toți în frunte cu Adrian Păunescu ca să facem o repriză de cântece pe plajă sau direct în mare.

“Păunescu mi-a smuls chitara și i-a dat-o lui Nicu Alifantis”

Cânta fiecare câte un cântec. Era rândul lui Nicu Alifantis cu cântecul “Trăiască tricolorul, trăiască România”. Adrian Păunescu îl cheamă și îi cere să cânte, dar Alifantis spune că nu are chitara la el. Adrian Păunescu mă vede pe mine cu chitara în mâna chiar lângă el, mi-o smulge și îi zice să cânte cu a mea, care era nou nouță, abia o luasem.

“Mi-a luat chitara și a băgat-o la fundul marii”

Începe Alifantis până la urmă, în apa care-i venea până la brâu. Eu intrasem în criză de nervi că valurile veneau direct în chitară așa că m-am dus și i-am smuls-o din mâna chiar în timpul refrenului. Turiștii cântau de mama focului cu noi și, în acel moment, s-a produs dezastrul. Adrian Păunescu a sărit prin valuri, mi-a luat chitara și a băgat-o la fundul mării.

“M-au dezbrăcat de slip și m-au lăsat gol în mare”

Cum de mi-am permis eu să întrerup un cântec atât de important doar pentru că îmi intra apă în chitară?! Am luat-o la fugă și m-au alergat până m-au prins, mi-au luat slipul și m-au lăsat gol în mare. Se făcuse seară, aproape noapte și eu nu aveam cum să ies din apă. A fost o amintire pe care nu pot s-o uit nici acum.

Când ați câștigat primii bani din viața dvs?

-În turneele Cenaclului Flacăra, bineînțeles. Câștigam bani frumoși pe vremea aceea.

Mai țineți minte ce-ați făcut cu ei?

-Sigur că da. Mi-am cumpărat o super chitară cu 12 corzi, de la Reghin, eram foarte mândru de ea.

Gheorghe Gheorghiu, despre profesie: “Mi-ar fi plăcut meseria de vacanțier”

Pe la ce vârstă ați descoperit dragostea pentru fotbal?

-De mic copil, mereu am iubit sportul, gimnastica la aparate, atletismul și fotbalul.

Dacă nu ar fi fost muzica, ce altceva v-ar fi plăcut să faceți?

-Mi-ar fi plăcut meseria de vacanțier, adică să fiu mereu în vacanță. Eu așa m-am și născut, în vacanță, și așa vreau să rămân până la finalul vieții.

Cum este tatăl Gigi Gheorghiu?

-Tatăl Gigi este un băiat fain, modest și mereu protectiv față de unicul copil. Îmi iubesc fata la nebunie și sunt foarte mândru de ea, de tot ce a realizat. Este un copil căruia nu am ce să-i reproșez.

Ce a moștenit fiica de la Gheorghe Gheorghiu: “Este un OM adevărat pe care te poți baza”

Ce a moștenit Andra de la dvs?

-Păi moștenirea o să fie specificată în testament, cu siguranță, dar mai este până atunci. este foarte sensibilă, are un caracter puternic și este un OM adevărat pe care te poți baza oricând.

“Mă ocupam de laptele praf, nu se prea găsea” își aduce aminte celebrul cântăreț de copilăria Andrei

Care erau atribuțiile dvs când era Andra mică?

-Țin minte că, atunci când era mică, eu aduceam laptele praf, parcă Milupa se numea, și îl luam de la BTT, nu prea se găsea. Tot eu asiguram partea de entertainment, de distracție. O luam cu mine în turnee, dupe ce a mai crescut, și mereu era fericită că merge cu mine peste tot.

Ce ați simțit când ați primit rezidență permanentă în SUA? Știu că v-ați dorit enorm să fiți alături de Andra.

-Am fost foarte onorat și emoționat în același timp, este altceva când nu mai depinzi de o viză pe pașaport, este mult mai ușor și fără stres să călătorești așa. Plus că acum sunt mereu lângă fiica mea.

“România este țara care m-a consacrat” recunoaște Gigi Gheorghiu

Sincer vă întreb, unde e mai bine, în România sau în America?

-Sincer să fiu, nu pot să nu recunosc că în România, unde m-am consacrat și mi-am desăvârșit cariera de artist și cântăreț. Dar îmi place mult și America, este țara care m-a primit cu căldură.

Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre soția lui: “Gabriela nu mă sufocă cu gelozii ieftine”

Ați fost un bărbat foarte curtat de femei. Cum v-a cucerit soția dvs, Gabriela, de ați decis să va însurați din nou?

– un om extrem de serios și muncitor, poți vorbi cu ea despre orice și mai are o mare calitate, foarte importantă pentru profesia mea, toată ziua cu concerte și înconjurat de fani și fane: nu mă sufocă cu gelozii ieftine, mai ales că eu stau în jur de 7, 8 luni în România, restul în America.

Care a fost cel mai greu moment din viața dvs?

-Au fost mai multe, când m-am operat de 3 ori pe corzile vocale. A fost îngrozitor.

“Mi-e frică de singurătate”

Care este cea mai mare frică a dvs?

-Frica de singurătate, dar deocamdată nu este cazul pentru că am foarte mulți prieteni peste tot în lume.

Spuneți-mi trei calități și trei defecte ale dvs.

-Cu modestie va spun că am doar calități, niciu defect.

Ce planuri aveți pentru anul acesta?

-Să fiu sănătos în primul rând și aștept cu nerăbdare să am un nepoțel sau o nepoțică, este ceva ce-mi doresc extraordinar de mult. Vreau să mai compun câteva cântece și versuri care să ajungă imediat la inima celor care mă ascultă. Doamne ajută tuturor!