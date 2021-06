Prezent în platoul emisiunii lui Cristi Brancu, Gheorghe Gheorghiu a anunțat că s-a logodit și că va face nunta în Las Vegas, SUA, unde vor veni sute de invitați.

ADVERTISEMENT

Cântărețul s-a logodit cu o femeie pe care o știe din copilărie și cu care s-a reîntâlnit la un moment dat, în timpul unui turneu. Cei doi au decis să-și unească destinele în luna noiembrie a acestui an.

Gheorghe Gheorghiu se căsătorește în Las Vegas, la 67 de ani. Cine este viitoarea soție a cântărețului

face nuntă în America anul acesta, iar aleasa inimii lui este Gabriela Băncescu, o femeie de afaceri respectată în New York.

Artistul a dezvăluit că marele eveniment va avea loc pe 14 noiembrie în Las Vegas și că vor veni sute de invitați. În plus, nașii lor vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei.

ADVERTISEMENT

„Este brașoveancă de-a mea și o știu de când era mică. Ne-am reîntâlnit în 1991 la New York, am avut primul turneu și ne-am salutat.

Iar acum, pe 14 noiembrie, ne căsătorim. Nași ne vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe. Nunta o vom face în America”, a declarat Gheorghe Gheorghiu în cadrul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV.

Cântărețul a declarat că nu s-ar fi așteptat ca lucrurile să ajungă aici, dar este fericit și susține că el crede în căsătorie. Gabriela Băncescu este cu 15 ani mai tânără decât , lucru pe care artistul îl consideră minunat.

ADVERTISEMENT

„Avem prieteni mulți, sute, și ne vor fi alături. Eu cred în căsătorie, vine o vreme când nu poți fi singur toată viața.

M-a luat și pe mine prin surprindere, nici eu nu m-am așteptat la asta și… i-am dăruit inelul de logodnă. Sunt un băiat cumsecade.

ADVERTISEMENT

Ea e cu 15 ani mai mică decât mine, este puștoaică. Eu zic că e minunat”, a mai spus Gheorghe Gheorghiu.

Artistul a mai spus că pregătește surprize pentru fanii din România. Multe au loc în această vară, iar Gheorghe Gheorghiu va putea fi văzut la mai multe festivaluri muzicale.

ADVERTISEMENT

Din fericire, cântărețul a trecut cu bine prin perioada pandemiei de coronavirus în SUA, unde lucrurile au fost destul de grave. Gheorghe Gheorghiu a revenit în țară special pentru surprizele pe care le-a anunțat.

„Am scris cântece, am stat la plajă în Florida, ne-am făcut viața frumoasă. Acum am un proiect care se numește Bucuriile vacanței așa că, în această vară, o să fiu la mare, la Perla Venusului, Cireșica, etc.

Iar în septembrie pregătim Forever Hits, un Festival ce se desfășoară pe Arena Națională”, a mai spus cântărețul.

ADVERTISEMENT

Îndrăgitul artist și-a cerut iubita în căsătorie chiar în Ajunul Crăciunului, atunci când i-a dăruit și inelul. Vestea i-a luat în surprindere pe fani, mai ales că puțini știau de povestea de dragoste pe care o trăiește cu logodnica lui.