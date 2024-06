Gheorghe Hagi a dezvăluit de ce n-a apucat să discute cu Ianis după România – Ucraina, 3-0. Ce spune despre meciul cu Belgia

a jucat din minutul 62 al meciului cu Ucraina, câștigat de „tricolori” cu 3-0. El a intrat pe teren în locul lui De ce, după joc, fotbalistul lui Rangers n-a vorbit cu tatăl său, Gică Hagi.

De ce n-a vorbit Gică Hagi cu Ianis Hagi după România – Ucraina 3-0: „Au programul lor”

România e cu un pas în optimile de finală de la Euro 2024. „Tricolorii” au câștigat cu 3-0 meciul de debut cu Ucraina și sunt pe primul loc în Grupa E, la egalitate de puncte cu Slovacia. Duelul e programat la Koln, sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

„Ce înseamnă complex de inferioritate? Păi dacă folosim cuvintele acestea și mergem cu acestea, la ce mai sperăm? Nici nu trebuie să existe acest lucru. La Campionatul European oricine poate să câștige cu oricine. Sunt loturi naționale, cei mai buni jucători din fiecare țară. Au potențial, sunt talenați. Ca și echipă, ca și grup, trebuie să joci un joc perfect. Să faci ambele faze. Să alergi. Să fii puternic și mental și fizic. Când ai lucrurile acestea și ai încredere în tine, orice e posibil. Orice se poate dacă îți dorești.

La U21 am dat patru goluri Angliei. Anglia, care se laudă acum cu o generație extraordinară, dar acea generație a luat patru de la România. Nu e nicio diferență. E cred sau nu cred. Edi a format un grup foarte bun și asta se vede și pe teren. Sunt foarte încrezători.

ADVERTISEMENT

Pentru a forma o echipă foarte puternică trebuie să îi selectezi foarte bine și după aceea să îi faci să joace împreună. Nimic nu e ușor, dar nu trebuie să te sperii. Trebuie să crești, să mergi pe direcția asta”, a declarat Gheorghe Hagi, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

„Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu”

Fiul „Regelui”, Ianis Hagi, a intrat pe teren în minutul 62 al meciului cu Ucraina. Managerul tehnic al Farului a dezvăluit ce au discutat cei doi după meci. Pentru România urmează duelul cu Belgia.

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit. Doar puțin. Pentru că ei au programul lor. Nu vrem să îi deranjăm prea mult. Lucruri simple, normale. Fercirea e a tuturor. Toți românii cred că sunt fericiți. Am văzut și prin oraș, am ieșit să mâncăm.

Bravo lor, din nou! A trecut o zi. Ne-am trezit. Cum înfrângerea durează o zi, așa și succesul durează o zi. Acum trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să fim cumpătați, echilibrați. Au arătat asta pe teren. Și de azi cred că se gândesc deja la următorul meci care e foarte greu.

ADVERTISEMENT

Știm că ne așteaptă un meci foarte greu, cu adversari foarte buni. Trebuie să excelăm, să dăm ce avem noi mai bun și să jucăm foarte bine ca și echipă”, a conchis Gică Hagi.

PRONOSTICUL lui Gica Hagi pentru Belgia - Romania