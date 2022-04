Gheorghe Hagi a găsit soluția după ce i-a pierdut pe Jefte și Petre pentru Farul – FCSB: “Avem nouar, vine momentul lui”

După derby-ul cu CFR Cluj, FCSB mai are o deplasare grea la Ovidiu, cu Farul Constanța, unde puține echipe au reușit să se impună, iar Gheorghe Hagi are absențe importante în atac.

Dinamovistul Robert Moldoveanu, titular în Farul Constanța – FCSB: „Îl avem pe el și vom încerca să-l folosim”

Adrian Petre a văzut cartonașul roșu după un fault dur la Pigliacelli, iar că italianul a ajuns la spital unde a fost cusut, în timp ce golgheterul campionatului, Jefte Betancour, este și el indisponibil pentru meciul cu FCSB:

ADVERTISEMENT

„Sunt ceilalți care așteaptă să joace. Vom folosi jucătorii din lot, trebuie să găsim soluții. E Moldoveanu, nouar, va veni momentul lui. Îl avem pe el și vom încerca să-l folosim”.

Cu toate acestea, Hagi nu este supărat pe Adi Petre, chiar dacă ratează șansa să își ia revanșa împotriva fostei sale echipe și a patronului care l-a umilit.

ADVERTISEMENT

„De ce să-l cert? Noi, când facem o greșeală, nu suntem conștienți de ea? E un băiat inteligent, a văzut că a greșit. Nu are rost să cerți un jucător când știi că e conștient de greșeala făcută. După meci am avut doar o discuție colectivă, despre ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine”, a spus Hagi la finalul meciului pierdut cu 3-0 împotriva Universității Craiova.

Robert Moldoveanu încearcă să își relanseze cariera

transferul lui Robert Moldoveanu de la Dinamo la Farul Constanța, iar „câinii” au păstrat în continuare un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

ADVERTISEMENT

Criticat dur de către suporterii lui Dinamo și nu numai, atacantul de 23 de ani intrase într-un blocaj psihologic din care nu mai putea să iasă.

Robert Moldoveanu are deja 12 meciuri în tricoul „marinarilor” și a reușit două goluri și două pase de gol. Este evaluat conform Transfermarkt la 250.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Treansferul lui Moldoveanu la Farul nu este deloc unul întâmplător. Atacantul a mai fost dorit în trecut de Gică Hagi, fiind unul dintre jucătorii săi favoriți din generația 1999 a „câinilor”, alături de Ion Gheorghe și Rici Grigore.