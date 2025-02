Gheorghe Hagi a stabilit noile obiective ale Farului: „Nu am avut puterea să ajungem în play-off”. „Regele”, iritat de o întrebare legată de juniori

Farul Constanța traversează cel mai dificil sezon din ultimii ani, constănțenii fiind mai aproape de locurile retrogradabile decât de play-off. În acest context, Gheorghe Hagi a trasat noile obiective ale echipei.

Gheorghe Hagi a stabilit noile obiective ale Farului

La finalul meciului cu CFR Cluj, pierdut cu 1-3, , iar în acest context „marinarii” au noi obiective, despre care tehnicianul a vorbit înainte de partida contra Petrolului, care se va disputa luni, de la ora 20:00.

„S-a văzut un lucru important, în acest an nu am avut puterea să ajungem în play-off. E clar că după meci am avut și în club discuții, am încercat să uităm tot ce a fost în spate, tot ce contează e în fața noastră. Am făcut ședințe, am vorbit, ne-am antrenat bine și sperăm ca de acum încolo să ne atingem obiectivele pe care le avem. Participarea în Cupa României, unde avem o șansă, și locurile 7-8 în campionat, unde încercăm să fim acolo sus. Pentru asta e nevoie să schimbăm un lucru, trebuie să luăm cât mai puține goluri și să marcăm cât mai mult” a afirmat Gică Hagi.

Farul are trei absențe confirmate pentru meciul cu Petrolul. Gustavo Marins și Dragoș Nedelcu sunt accidentați, iar .

Gheorghe Hagi a prefațat duelul contra echipei pregătite de Adrian Mutu: „Jucăm acasă, echipa adversă e în formă, dar vom încerca să câștigăm. (n.r. E și un duel între dumneavoastră și Adi Mutu?) Ne întâlnim, suntem antrenori, dar joacă Petrolul cu Farul, noi suntem doar antrenori și atât.

E o lipsă de victorii, cred că egaluri am făcut destule. De acum încolo e o nouă provocare, trebuie să producem victorii, dar asta nu înseamnă că trebuie să jucăm doar pe atac, trebuie să facem ambele faze, un fotbal complet. Sunt trei puncte importante puse în joc”

Farul ocupă în acest moment poziția a 12-a în clasamentul din Superligă, cu doar 25 de puncte după 23 de etape. În Cupa României Betano, constănțenii au terminat pe primul loc în Grupa C și au obținut calificarea în sferturile de finală, unde vor juca pe teren propriu contra învinsei din barajul CSM Reșița – Unirea Alba Iulia.

Gică Hagi, iritat de o întrebare legată de juniori: „Scuzați-mă, chiar e prea mult”

„Regele” a fost întrebat în cadrul conferinței de presă dacă odată cu schimbarea obiectivelor, vor intra în teren mai mulți jucători din Academie, iar antrenorul Farului a răbufnit și a afirmat că tinerii fotbaliști au jucat și până acum.

„N-ați văzut până acum jucători din Academie? Înseamnă că nu ați fost la meciuri. Uitați-vă pe listă, pe cea din toamnă, câți au fost. Scuzați-mă… e prea mult. Jucăm cu un fundaș dreapta născut în 2006 (n.r. Ionuț Cercel), n-avem doar un junior în teren. Cu UTA am avut în teren jucători născuți în 2006, 2004, 2003. Uitați-vă pe lista de rezerve, la toate meciurile, veniți la stadion și le vedeți. Și la Cluj am jucat cu trei juniori în teren (n.r. Ionuț Cercel, Luca Băsceanu, Iustin Doicaru), ce facem? Câți să punem? Scuzați-mă, chiar e prea mult.

Fiecare trebuie să dăm puțin mai mult, începând de la mine, eu sunt primul răspunzător, pozitiv sau negativ. Cu toții trebuie să ne asumăm” a declarat Gheorghe Hagi.