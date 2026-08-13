Gheorghe Hagi a venit să vadă Craiova! Selecționerul, apariție elegantă la meciul cu KuPS. Copiii l-au luat cu asalt. Video

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Cu toate că termometrul arăta 28 de grade Celsius la ora meciului, Gheorghe Hagi a venit la meci îmbrăcat cu sacou, arătând că ține mult la etichetă. La fel de modest ca de obicei, fostul mare jucător al naționalei a stat liniștit la poze cu fanii, mulți dintre ei copii.

Gheorghe Hagi, prezent la meciul dintre Universitatea Craiova și KuPS, decisiv pentru calificare

, unde va lua loc la lojă, acolo unde l-a așteptat Ionel Gane, și

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Gheorghe Hagi nu a mai avut nicio ieșire publică din clipa în care transmitea un omagiu după moartea legendarului Franco Baresi. „Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea să joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendă a fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Franco!”, transmitea „Regele” în acel moment.

Nu este un secret pentru nimeni că Gheorghe Hagi a decis încă din urmă cu mai multe luni să fie foarte atent la Universitatea Craiova și chiar anunța că Știința va da cei mai mulți jucători la echipa națională. Un lucru firesc, potrivit lui Hagi, pentru o echipă campioană.

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„Universitatea Craiova o să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România”, declara Hagi într-o conferință de presă din luna mai.

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Gheorghe Hagi anunța că Universitatea Craiova va fi echipa care va da cei mai mulți jucători la echipa națională

„Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat de la început și până acum că au un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot. Au fost în formă, au cei mai în formă jucători, care au dat randament.

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Când ajungi să câștigi și campionatul și cupa, înseamnă că ești cel mai bun. E clar că de acolo avem ce lua. Universitatea Craiova le-a luat fața tuturor și o să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România”, mai transmitea selecționerul României.

Pe lista lui Gică Hagi sunt, ca de obicei, nume ca Laurențiu Popescu, Nicușor Bancu, Adrian Rus, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău sau Ștefan Baiaram. Acesta din urmă are toate șansele să prindă un transfer în afară în această vară, pentru o sumă de aproximativ 5 milioane de euro.

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