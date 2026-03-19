Gheorghe Hagi, antrenor la o forţă a Europei?! A pierdut duelul cu fostul antrenor de la Liverpool: “I-au dat 5 milioane de euro”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a făcut un pas în spate din antrenorat după sfârșitul sezonului trecut. Giovanni Becali a dezvăluit numele clubului din Europa pe care fostul mare internațional român îl putea prelua, dar a pierdut postul inexplicabil în fața unui antrenor care a pregătit-o pe Liverpool.

Marea nedumerire a lui Giovanni Becali în privința unui antrenor de la o echipă de top din Europa. „Hagi are un CV de zece ori mai bun!”

Giovanni Becali este în permanență conectat la ce se întâmplă în fotbal, mai ales în cel internațional. Agentul de jucători este stupefiat de cariera unui tehnician care, deși nu are rezultate, a antrenat în ultimii ani formații de top.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Giovanni Becali este șocat de situația lui și , echipa lui Radu Drăgușin. Impresarul consideră că Gică Hagi „are un CV de zece ori mai bun și ca antrenor și ca jucător”.

„Eu îl prezint pe Hagi la toate și cred că are un CV mult mai bun și ca jucător și ca antrenor. Hagi e de zece ori mai bun decât Igor Tudor. Dar totul e Cum să spun eu? Probabil și interesul ăsta al managerului… Nu înțeleg cum unul ca Igor Tudor antrenează Juventus, iar Gică Hagi nu primește o șansă. Incredibil!

ADVERTISEMENT

Nu pot să înțeleg cum Panathinaikos, pe locul 4, care nu mai câștigă campionatul de nu știu câți ani și este o echipă de rând, îl ia pe spaniolul ăsta, pe Rafa Benitez, și îi dă 5 milioane de euro. Rafa Benitez, care a câștigat o Cupa Campionilor mi se pare… Și nu îl iau pe Hagi care e aici, e aproape, și îi dau 2 jumate. Bă, chiar așa o avea ăștia atâția bani să îi arunce așa pe fereastră? Este o nedreptate!”, a spus inițial Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Cum a pierdut Gică Hagi postul de antrenor la Panathinaikos în fața lui Rafa Benitez

Ulterior, Giovanni Becali a dezvăluit că l-a propus, alături de un alt agent, pe Gică Hagi la Panathinaikos, echipa aflată în prezent pe locul 4 în SuperLiga Greciei. Conducerea a fost interesată, însă a preferat să îi acorde un salariu de 5 milioane de euro lui Rafa Benitez, fostul câștigător de Champions League cu Liverpool în 2005.

„Hagi la Panathinaikos a fost dorit ca jucător. Hagi, înainte să semneze cu Real Madrid, Iorgos Vardinoianis, familia Vardinoianis, era înnebunit după el. Acum, Hagi a fost prezentat la Panathinaikos și totuși Panathinaikos a preferat să îi dea 5 milioane lui Rafa Benitez în loc de 2 sau 2,5 lui Hagi.

ADVERTISEMENT

Anul trecut l-am prezentat, și eu și altcineva. Probabil a fost un agent grec care l-a prezentat. Și ei l-au luat pe Benitez pentru 5. Și sunt pe locul 4. Au zis că se gândesc când i l-am prezentat pe Hagi, și apoi, pac, Benitez dintr-o dată!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.