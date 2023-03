Gheorghe Hagi dă replica Rapidului: „În ultimele trei etape am avut penalty și nu ni s-a dat!”. Video

a 30-a din SuperLiga, iar „marinarii” au nevoie de victorie pentru a-și menține avansul față de celelalte echipe la startul play-off-ului.

Gheorghe Hagi, fericit la finalul sezonului regulat: „Un an excelent, fantastic. Jucătorii s-a autodepășit”

Gică Hagi e extrem de mulțumit de parcursul „marinarilor” în acest sezon și a ținut să sublinieze acest lucru înainte de meciul cu Rapid: „Am realizat lucruri deosebite până acum în acest sezon. Un an excelent, fantastic. Jucătorii s-au autodepăşit, au dat ce au avut mai bun din ei”.

Hagi a spus lucrurilor pe nume și consideră că Farul a jucat cel mai bun fotbal: „Am arătat că suntem o echipă competitivă şi că ne merităm locul din clasament. Am avut constanţă şi am dat randament. Am plănuit lucrurile cum trebuie la începutul campionatului”.

Însă adevăratele provocări abia urmează pentru „marinari”: „De acum încolo încep meciurile foarte tari, adevărate, grele din toate punctele de vedere, fie acasă, fie în deplasare”.

Gică Hagi laudă Rapid: „O echipă foarte bine așezată”

Gheorghe Hagi a analiza jocul „giuleștenilor” și știe ce trebuie să facă pentru a se impune: „Rapidul este o echipă foarte bine aşezată. E bună pe atac poziţional, dacă nu-i creezi presiune şi nu eşti agresiv. E bună şi pe atac rapid, şi pe faze fixe”.

Hagi crede că dacă Farul va juca la fel cu Rapid cum a făcut-o în ultimul meci, echipa sa va câștiga partida: „Ne aşteaptă un meci dificil, dar suntem încrezători. Avem convingerea că vom face un meci bun. Jucăm acasă şi sperăm să repetăm evoluţia cu Sepsi, de pe teren propriu, în care am excelat, am făcut ceva incredibil”.

Hagi a evitat să intre într-un conflict cu Victor Angelescu, care a spus că Farul e avantajată de arbitri, însă a contrat: „Nu e treaba mea, eu ma rezum la postul de manager. Întrebați pe cei din conducere. Știu doar că am avut penalty în ultimele trei etape și nu ni s-a dat. Eu doar spun un lucru punctual, care s-a spus la televizor. Am avut două penalty-uri clare la UTA și am înțeles că la Cluj ni s-a dat și nu a fost”.

Ce probleme de lot are Hagi înainte de meciul cu Rapid

Farul are doi absenți importanți pentru meciul cu Rapid: „Trebuie să ne impunem ritmul și să dominăm intensitatea jocului, să rămânem în principiile nostre. Singurele probleme de lot sunt Kevin Boli și Baravykas, care s-a antrenat cu noi, dar nu este încă 100%”.

: „Am vrut să fie un parteneriat între noi și el, să fie liniștit și el trebuie să fie ambițios și motivat pentru că avem multe lucruri de făcut”.

Farul va avea în sfârșit un nou stadion și se va muta în Constanța, spre bucuria lui Hagi: „Am văzut acum că s-a aprobat și cu noul stadion și veștile sunt bune. Așteptăm noul stadion să-l facem cât mai repede și apoi să dezvoltăm proiectul”.