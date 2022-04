Gheorghe Hagi, deranjat de arbitrajul din Farul – Universitatea Craiova 0-3: ”Au fost faze la limită, trebuiau să ia alte decizii”. Video

Meciul dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova 0-3 a avut de toate. Un ritm bun, ocazii, trei goluri pe contraatacuri de manual ale oltenilor, dar și câteva decizii ale arbitrilor care i-au ridicat semne de întrebare lui Gică Hagi.

Gică Hagi acuză maniera de arbitraj

Farul a început furibund întâlnirea din etapa a 5-a din faza play-off în Casa Pariurilor Liga 1. A avut câteva situați bune de a marca, dar s-a pripit. Pe de altă parte, oltenii și-au făcut meciul ușor la Ovidiu după doar 15 minute, prin reușita lui Markovic, dar semnalul de alarmă nu i-a trezit pe ”marinarii” lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

, iar în minutele adiționale ale primei reprize din nou Markovic au punctat pecetluind o evoluție excelentă a oltenilor.

Repriza a doua a fost mai săracă în spectacol, dar ritmul s-a păstrat intens. Câteva dueluri ar fi trebuit interpretate altfel de brigada de arbitrii a spus Gică Hagi după meci.

ADVERTISEMENT

”Au fost cel puțin două situați clare, una la 0-0, una la 0-1, au fost faze la limită în care poate arbitrul trebuia să ia alte decizii. O să analizăm și noi, o să vedem ce trebuie făcut. Azi nu am intrat bine în joc”, a spus Hagi.

Tehnicianul Farului se referă, în special la când Paul Papp, care avea deja un cartonaș galben, l-a faultat pe Jefte, dar centralul Cătălin Popa a decis să-l ierte pe apărătorul oltean.

ADVERTISEMENT

Vezi fazele incriminate de Gheorghe Hagi.

Gabi Iancu: ”Craiovenii parcă jucau singuri”

Fotbaliștii Farului și-au făcut autocritica la finalul întâlnirii cu Universitatea Craiova. Gabi Iancu este de părere că defensiva ”marinarilor” nu a funcționat deloc, iar în ofensivă au fost lipsiți de inspirație.

”Nu știu dacă am mai trăit așa ceva, am atacat, ne-am creat ocazii, ei la 10 minute ne dădeau gol. Defensiv astăzi am fost zero. Nu am luat deciziile cele mai bune.

ADVERTISEMENT

E clar că ei au fost mai buni. Dacă ai 3, 4 atacuri și dai 3 goluri, nu știu ce să mai zic. Nu mai contează acum, trebuia noi să marcăm la ocaziile noastre. Craiovenii parcă jucau singuri”, a spus Iancu.

ADVERTISEMENT

Coechipierul său, Dragoș Nedelcu, consideră și el eșecul cu U Craiova o umilință și recunoaște că oltenii i-au surprins prin acțiunile în viteză.

”Pe partea ofensivă nu cred că am făcut un joc rău, dar ne-au surprins pe tranziție, au jucători de viteză și au făcut diferența. Ne-au surprins. Nu am nicio explicație.

E o înfrângere dureroasă pentru noi, o înfrângere umilitoare. Trebuie să o luăm de la capăt să nu se mai întâmple. Nu știu ce să zic. Știu că ne antrenăm foarte bine, sper să ne revenim”, a completat Nedelcu.

”S-au pierdut dueluri la mingi statice, ei au tras la poartă, noi nu. Și noi am avut șansele noastre, dar trebuia să o facem mai bine. În fotbal trebuie să faci ambele faze foarte bine, mai ales când joci cu o echipă precum Universitatea Craiova care este în formă, o echipă puternică, cu atitudine, cu determinare, cu fotbaliști foarte buni”, a încheiat Gică Hagi.