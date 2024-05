Gheorghe Hagi, descumpănit după CFR Cluj – Farul 5-1: „Trebuie să reflectez, sunt gânduri multe!”

Farul Constanța s-a deplasat la Cluj pentru partida cu CFR, iar rezultatul a fost unul umilitor pentru constănțeni. Gheorghe Hagi a discutat la flash-interviu despre meciul în care .

Rezultat dureros pentru Hagi

Gheorghe Hagi a discutat despre meci, unde a spus că greșelile defensive au fost de neiertat. De altfel, „Regele“ i-a lăudat pe .

„Scor dureros. S-a văzut pe teren. Cred că am făcut multe greșeli, și de atitudine, și de concentrare. E clar că știam, întâlneam o echipă puternică, capabilă. Dacă le dai elan să joace, au jucători experimentați, puternici 1 la 1. Noi n-am știut să ne apărăm bine, asta ne-a costat. [..]

Cred că nu am stat defensiv cum trebuie. Am făcut greșeli de la început, la primul gol. Vii în deplasare, întotdeauna e greu la CFR. Trebuia să arătăm forța să revenim, dar din păcate n-a fost așa. Defensiv n-am stat bine, ofensiv am încercat cât de cât, dar fără mari realizări.

E clar că ne place să câștigăm. Când pierzi, tre să reflectezi, să gândești, sunt gânduri multe. Vom vedea. Trebuie să muncim în perioada asta și la anul să facem o echipă bună“, a spus Gheorghe Hagi la flash-interviu.

Farul, OUT din cupele europene

Farul Constanța a pierdut orice șansă de cupele europene, dar nu după acest meci, ci în urmă cu câteva etape. Deși semnele din play-off se arătau bune, „marinarii“ au căzut brusc, iar singura șansă a Farului de a prinde Europa League este să nu obțină Corvinul licență UEFA.

„Obiectivul a fost altul, față de anul trecut, când am fost campioni. Să nu fim în Europa.. Nu e un eșec, obiectivul era play-off-ul și după să încercăm mai multe, să jucăm foarte bine. Nu aveam punctele necesare, că am intrat cum am intrat în play-off..

La un moment dat am făcut bine, după lucrurile au scăzut, și a culminat cu meciul ăsta. Adversarul merită felicitări, conectat, a făcut lucrurile cum trebuie, știam de puterea lor. Nu eram noi cei de la Constanța, care am făcut meciul cu ei acum câteva săptămâni.

Tre să mă gândesc la echipa mea, îi felicit pe cei care s-au dus în Europa, care au câștigat campionatul, CFR, Craiova. Bravo lor, ei merită, că au ajuns acolo pe rezultate, ele vorbesc. Înseamnă că au fost mai buni ca ceilalți. Restul, ne gândim ce facem la anul“, a mai spus Hagi.