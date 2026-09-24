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România începe campania din Nations League împotriva unui adversar care îi este superior valoric. Nici nordicii nu traversează cel mai bun moment la nivel de exprimare, dar vin după o prezență la Campionatul Mondial și contează pe jucători ca Alexander Isak de la FC Liverpool, de la Arsenal, Lukas Bergvall de la Tottenham, Victor Lindelöf de la Aston Villa, Yasin Ayari de la Brighton sau Gabriel Gudmundsson de la Leeds United. „Criza” Suediei se repară cu energie din Premier League, dar și cu talent din Serie A, Bundesliga sau La Liga.

Hagi, „numai fotbal”: implicare totală, atenție la orice detaliu

Gică Hagi a stat pe banca României în meciurile amicale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), din luna iunie, dar primul mare test va veni în Suedia. România are o serie de 4 meciuri într-un interval de numai 11 zile, o premieră absolută în calendarul internațional. Hagi . Printre ei, un om de bază din mandatele precedenților selecționeri, Marius Marin, dar și nume ca Bîrligea, Moruțan, Strata sau Cicâldău.

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România a susținut antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Suedia în baza de la Mogoșoaia și nu va mai avea decât o conferință de presă înaintea meciului. , doar în ziua jocului. Pe întreaga durată a prezenței mass-media în baza naționalei de lângă București, Hagi s-a asigurat că acoperă cât mai mult din mișcările elevilor săi. Inițial, a discutat cu staff-ul despre particularitățile antrenamentului, apoi s-a retras în zona băncilor de pe terenul secundar din baza FRF. De acolo i-a cerut lui Jerry Gane să împartă echipa în două grupuri de câte 10 jucători pentru o versiune a „Măgărușului” dintr-o singură atingere.

A stabilit el regulile. A fost atent inclusiv la felul în care fotbaliștii din mijloc, cei care încearcă să recupereze mingea, poartă maioul distinctiv. Hagi i-a transmis lui Gane să le ceară jucătorilor să poarte maioul în loc să-l țină în mână, așa cum unii încercau să facă. Gestul său aparent nesemnificativ arată clar că „Regele” face tot posibilul pentru a le transmite băieților că e în controlul oricărei situații. La nivel de subconștient, își propune ca reacțiile sale ferme să crească încrederea în misiunea grupului.

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La fel s-a întâmplat de la startul pregătirii. Hagi i-a impresionat pe jucători cu focusul îndreptat 100% către fotbal, de altfel „obsesia” cunoscută de toți cei care au lucrat anterior cu el. Surse din interiorul naționalei spun că Hagi nu și-a permis nicio clipă de relaxare pe întreaga perioadă a cantonamentului . Inclusiv în orele de pauză pe care le-au avut jucătorii, preocuparea lui Hagi s-a îndreptat spre discuții individuale cu membri ai staff-ului sau cu fotbaliști, precum și spre studiul adversarilor.

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Hagi e investit total în obiectivul pe care și l-a impus. Vrea ca atitudinea lui să tragă și naționala României în aceeași direcție.

Suedia provoacă amintiri negre pentru naționala României

În ultimele 6 jocuri directe, România a obținut o singură victorie în fața Suediei, 1-0 într-un meci amical jucat în 2018, la Craiova. A pierdut celelalte 5 partide. În 2018, selecționer era Cosmin Contra. Unicul gol al întâlnirii i-a aparținut lui Dorin Rotariu.

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Suedia a câștigat 4 din ultimele 6 jocuri în timp regulamentar, iar pe al 5-lea l-a tranșat la penalty-uri, în sferturile de finală ale Mondialului din 1994. A fost drama generației conduse din teren de Hagi. „România de Aur” a cedat doar în urma loviturilor de la 11 metri și s-a întors la București înaintea unei semifinale de vis contra Braziliei.

Suedia – România, în prima etapă din noua ediție a Nations League, se dispută vineri seară, de la 21:45. TOT ce trebuie să știi despre meci găsești pe FANATIK.ro, unde ai și reacțiile în timp real de la Solna. Cristi Coste și Tibi Cocora transmit pentru publicul FANATIK cele mai relevante informații.

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