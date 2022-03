Gică Hagi, concluzii după Farul – CFR Cluj 0-0: „Un rezultat care nu ne ajută nici pe noi, nici pe ei!”

Campioana României, CFR Cluj, pe terenul celor de la Farul Constanța, așa cum se temea înainte de derby-ul etapei din Casa Pariurilor Liga 1.

Gică Hagi, după Farul – CFR Cluj 0-0: „Nu ne interesa un punct pe noi!”

Farul Constanța rămâne în continuare de doi ani și jumătate, însă Hagi este mulțumit de rezultatul final. Este pentru prima oară în istoria confruntărilor directe când cele două echipe remizează la zero.

„Un meci greu, ambele echipe au încercat să marcheze. CFR-ul a făcut un meci foarte bun, iar noi nu am fost inspirați în atac, s-a jucat foarte mult individual. Nu credeam că nu o să se înscrie și speram că vom înscrie. Un 0-0 cu două echipe care au încercat să câștige.

Nu am combinat, nu am știut să dezvoltăm în zonele libere. Apărarea și-a făcut treaba, dar în atac nu. Dacă joci cu CFR și nu te duci pe joc direct… Am avut statură, jucători puternici la faze fixe. Un rezultat care nu ne ajută nici pe noi, nici pe ei!

Gică Hagi, supărat pe atacanții săi: „Pierd prea ușor mingi! Noi nu am fost deloc inspirați în atac!”

Antrenorul celor de la Farul Constanța a fost nemulțumit de ocaziile mari irosite de jucătorii săi în fața lui CFR Cluj:„Trebuie să știi să joci colectiv foarte bine și nu am făcut-o la cel mai bun nivel al nostru. Atacanții pierd prea ușor mingii și sper să rezolvăm această problemă. Nu ne interesa un punct pe noi! Vrem să construim o mentalitate de învingător. E greu! E nevoie de timp.

Am jucat cu cele mai bune echipe și le-am făcut față! Eu îmi doresc multe, dar trebuie să avem răbdare să construim o echipă puternică. Nu se poate de azi pe mâine pentru că nici nu avem bani”.

Hagi a refuzat să vorbească despre echipa națională și a spus că va merge să îl viziteze pe Ianis, care se luptă să revină după accidentare.

„Mă duc în vacanță să îmi văd copilul, să joc și un meci caritabil. Am o săptămână pentru mine și nu vreau eu să mai vin să vorbesc de echipa națională”, a declarat Gică Hagi la finalul partidei dintre Farul și CFR Cluj.