Gheorghe Hagi insistă pentru o schimbare la echipa națională: ”Dacă cerem rezultate de azi pe mâine e mai greu”

Golgheterul all time al echipei naționale, Gheorghe Hagi, a fost luat în râs de unii dintre oamenii influenți din fotbalul românesc, atunci când a insistat pe ideea unui proiect pe termen lung la echipa națională.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a spus și el că vremea proiectelor a trecut, lăsând să se înțeleagă că o colaborare FRF – Gică Hagi este un mariaj imposibil.

Gică Hagi continuă să ceară o nouă organizare la echipa națională

În căutarea vinovaților pentru un nou eșec al echipei naționale, ratarea calificării la Cupa Mondială de anul viitor, .

Reprezentanții Federației caută un selecționer care să aibă rezultate imediate în fruntea ”tricolorilor”, în vreme ce Hagi cere răbdare și un proiect pe termen lung.

Considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gică Hagi i-a dat o nouă replică lui Mihai Stoichiță, după ce acesta a declarat că actualul grup de jucători de la echipa națională nu poate fi schimbat în următorii cinci-șase ani.

”Eu după un an și jumătate am ieșit și am zis ceva, am reamintit niște lucruri, asta e realitatea. Nu avem rezultate, nu avem continuitate, nu avem o echipă care să ne facă fericiți.

Chiar dacă Stoichiță crede altceva, eu insist că e nevoie de un proiect. Dacă cerem rezultate de azi pe mâine e mai greu. Eu mi-am zis părerea și insist că naționala României are nevoie de proiecte.

Italia a făcut, Belgia a făcut, Anglia a investit în tineri și uite că încep să se arate rezultatele. Dacă doar dăm o acadea la presă și la suporteri că o să vină rezultatele, uite că nu vin”, a spus Gică Hagi, după meciul Farul Constanța – UTA Arad.

Cum a reușit Mihai Stoichiță să-l înfurie pe Gică Hagi

Aparent resemnat în privința șanselor de a fi numit selecționer al echipei naționale, Gică Hagi continuă să creadă că schimbările în fotbal trebuie gândite pe termen lung. Mihai Stoichiță, în opoziție totală, i-a transmis ”Regelui” că suporterii ”tricolori” nu au răbdare să aștepte o renaștere a naționalei.

În plus, oficialul FRF a spus că în ceea ce privește viitorul selecționer.

Acesta a ținut să laude, totuși, proiectul lui Hagi, de la Constanța, dar a menționat și că în cazul lui e vorba despre o muncă pe care el o face zi de zi, pe când la echipa națională, în opinia lui Stoichiță, munca este pe termen extrem de scurt, de trei ori pe an: ”în martie, în iunie și prin toamnă”.