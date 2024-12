Gheorghe Hagi, mărturisire după ce a primit „Premiul 10” la Super Gala Fanatik 2024: „Tot ce am iubit a fost fotbalul!”

Personalitățile importante ale fotbalului românesc au fost prezente la , iar din sală nu putea lipsi cel mai mare nume din fotbalul autohton, Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi: „Sper că am împărțit cu toată lumea ce mi-a dat Dumnezeu”

„Regele” a primit „Premiul 10” la SUPER GALA FANATIK, iar în discursul său a vorbit despre dedicarea sa în slujba fotbalului.

„Cât ești tânăr, te dedici unei meserii, ai foarte mulți profesori de la care înveți și eu cred că i-am avut pe cei mai buni din România și afară, profesori care m-au învățat să joc fotbal până la vârsta de 36 de ani.

În al doilea rând, când termini cariera și te lași, tot ce am iubit în viață e un singur lucru, fotbalul, pe care a trebuit să-l împart cu ceilalți, așa că mi-am deschis o academie.

Tot ce am învățat eu în această perioadă, cât am jucat fotbal, a trebuit să dăm copiilor, iar cea mai bună investiție în viață cred că este în tineri. Ei sunt în față, bravo lor și sper că am împărțit cu toată lumea ce mi-a dat Dumnezeu, să joc fotbal și să fiu pentru fotbal” a declarat patronul Farului.

După o carieră extraordinară pe gazon, pe parcursul căreia a reprezentat România la cel mai înalt nivel, Gheorghe Hagi a fondat cea mai importantă academie din țară, care a produs de-a lungul anilor sute de fotbaliști pentru echipele naționale ale României.

Academia Hagi a fost și ea premiată la SUPER GALA FANATIK, .

Gheorghe Hagi - PREMIUL 10: „Tot ce am iubit a fost fotbalul!” | Super Gala Fanatik 2024

Gheorghe Hagi, omagiat de Florin Chilian

Momentul special pentru Gheorghe Hagi a început cu o dedicație din partea artistului Florin Chilian.

„Știu că nu vom putea niciodată să vă recompensăm pentru mândria, emoția, bucuria, onoarea, pentru toate minunile pe care ni le-ați dăruit de-a lungul întregii dumneavoastră cariere, ca jucător, antrenor, conducător și patron de club.

Știu că sunt în asentimentul întregii asistențe, întregii țări, atunci când spun ‘Domnule Gheorghe Hagi, cu onoare, o reverență pentru dumneavoastră’”, au fost cuvintele lui Chilian, care a interpretat apoi faimoasa piesă „Zece”, dedicată celui mai important număr 10 din istoria fotbalului românesc.

Florin Chilian, DEDICATIE SPECIALA pentru Gica Hagi la Super Gala Fanatik 2024! „Zece intamplari!”