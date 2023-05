Gheorghe Hagi, reacție de mare campion după criza de nervi a lui Dan Petrescu în CFR Cluj – Farul 1-2: “E clar că este supărat! Îl înţeleg”

Farul Constanţa se impune cu şi câştigă campionatul cu şase puncte avans în faţa celor de la FCSB. La final, spiritele s-au încins, la adresa adversarilor care nu au lăsat-o mai moale.

Hagi: “Noi am făcut un an fantastic şi suntem fericiţi. Aşa se câştigă respectul”

Gică Hagi a declarat la finalul meciului că jucând serios se câştigă respectul, iar Farul Constanţa a jucat în Gruia aşa cum a făcut-o tot anul, fără să ţină cont de niciun factor extern. “Regele” a avut o reacţie elegantă după criza de nervi a lui Dan Petrescu:

“Anul ăsta suntem noi cei fericiţi şi cei mai buni. E clar că Dan Petrescu este supărat. Dar îl înţeleg. Eu sunt fericit, jucătorii m-au făcut fericiţi. I-am depăşit pe toţi la mare diferenţă.

Suntem cea mai bună echipă din campionat. Ăsta este sportul. Mereu unul este dezamăgit, unul fericit. Fiecare vrea să câştige. Noi am făcut un an fantastic şi suntem fericiţi. Aşa se câştigă respectul, cum am făcut tot anul. Ne-am văzut de drumul nostru.

Ne-am autodepăşit şi am făcut un sezon incredibil. Nimeni, nici cei de acasă şi nici noi nu am crezut aşa ceva. Am avut mare noroc azi. Dar asta este. Joci la CFR Cluj. E logic că trebuie să încerci să te aperi.

“Vrem să ne consolidăm în România în primii 5 ani şi apoi vedem şi în Europa”

Am arătat acest lucru, că ştim să ne apărăm. Avem puţine goluri primite. Am luat mai multe în retur, dar am şi marcat mult. Noi avem 5 ani cu încă 5 ani. Dacă am purtat “10-le”, mergem pe 10 ani.

Vrem să ne consolidăm în România în primii 5 ani şi apoi vedem şi în Europa. Am accelerat un pic procesul, dar o să încercăm să ne completăm, să mărim lotul. Mereu avem media de vârstă scăzută şi trebuie să facem asta.

“Am nişte jucători care au excelat, dar am fost cea mai constantă şi cea mai legată echipă”

Când eşti campion, cota jucătorilor creşte. Preşedintele v-a dat răspunsul. Clar că o să încercăm să facem ce e mai bine pentru club. Dar niciodată ca să slăbim.

Au fost multe loturi foarte bune. S-a dovedit că lotul colectiv câştigă trofee. Am nişte jucători care au excelat, dar am fost cea mai constantă şi cea mai legată echipă. Mă gândesc la preliminariile Champions League imediat după petrecerea de titlu cu FCSB”, a spus Gheorghe Hagi la final de meci.

Mazilu: “Suntem campioni, sunt acasă, mă simt foarte bine la această echipă”

Atacantul Adrian Mazilu a declarat că se simte excelent la Farul Constanţa şi nu este disperat să plece în această vară de la echipă:

“Pentru preliminariile Champions League am muncit tot anul. Vrem să facem faţă şi să mergem cât mai departe. Suntem campioni, sunt acasă, mă simt foarte bine la această echipă. Este un sentiment foarte plăcut”, a spus Mazilu la finalul meciului.