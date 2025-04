Gheorghe Hagi, semnal de alarmă înainte de Petrolul Ploiești – Farul Constanța! Cinci absenți importanți pentru ”Rege”

Gheorghe Hagi le-a transmis jucătorilor săi că trebuie să se prezinte bine pentru a obține un egal sau un succes în partida Petrolul Ploiești – Farul Constanța. ”Regele” are cinci jucători accidentați înaintea duelului din etapa a șasea, din play-out.

Gheorghe Hagi, mesaj înainte de Petrolul Ploiești – Farul Constanța: ”Trebuie să arătăm foarte bine”

Stoperul Mihai Bălașa este ultimul nume adăugat pe o listă de absenți din care mai fac parte Nedelcu, Casap, Cojocaru și Kiwinda. De asemenea, Hagi le-a comunicat elevilor săi să treacă peste eliminarea din semifinalele Cupei României Betano, 1-4 cu CFR Cluj.

”E un meci în campionat cu o echipă destul de puternică, care e în formă. E un meci greu, cum sunt toate. Sperăm să fim competitivi și să venim acasă cu punct sau puncte. Vrem să facem un meci bun și să ne ridicăm la un nivel bun.

Adversarul e foarte compact. Defensiv stă foarte bine. Atacă foarte bine. Are atacuri rapide foarte bune, faze fixe și trebuie să arătăm foarte bine ca să putem să sperăm la lucrul pe care ni-l dorim cu toții: să luam puncte sau punct.

Meciurile sunt din ce în ce mai puține și avem nevoie de acest lucru (n.r.- de a câștiga punct sau puncte). Doar Bălașa e accidentat în plus față de ceilalți patru de dinainte (n.r.- Nedelcu, Casap, Cojocaru, Kiwinda). Nu știu cât va sta Bălașa, dar nu e apt pentru acest meci.

Hagi, despre eșecul cu CFR Cluj: ”Eu cred că atât am putut”

(n.r.- din ) Eu cred că atât am putut. Adversarul a făcut un meci foarte bun. Am revenit de la 1-0, am egalat, dar am făcut greșeli defensive mult prea ușor.

Am luat goluri ușoare și atunci e clar că la o echipă atât de bună ca CFR și în formă, și la ei acasă, e greu să reziști. A fost Cupa, trebuie să uităm. Atât am putut anul acesta și trebuie să ne gândim la meciurile din campionat”, a declarat Gheorghe Hagi, la conferința de presă premergătoare partidei Petrolul Ploiești – Farul Constanța. Meciul se joacă luni, 28 aprilie, de la ora 18:00.