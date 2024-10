Gheorghe Hagi și Gică Popescu, marii absenți de la întâlnirea cu Joan Laporta la inaugurarea academiei Barcelonei de la București. Exclusiv

Gheorghe Hagi și Gică Popescu au jucat pentru Barcelona, iar catalanii își aduc aminte și acum de „Maradona din Carpați” și de . Cu toate acestea, legendele fotbalului românesc vor lipsi de la inaugurarea celui mai ambițios proiect de academie din România.

Gheorghe Hagi și Gică Popescu nu vin la inaugurarea Barcelona Academy România

Joan Laporta, președintele Barcelonei, vine în România special pentru acest eveniment care se anunță a fi unul de o importanță aparte pentru țara noastră, .

Gheorghe Hagi și nici Gică Popescu nu vor fi prezenți la eveniment, asta deși președintele celor de la Farul se află în relații bune cu Joan Laporta: „Da, ne cunoaștem. Deocamdată nu am vorbit nimic despre asta”, a spus fostul mare fotbalist pentru site-ul nostru.

Academia Barcelonei de la București este doar a patra academie din Europa a catalanilor și a 29-a din lume. Ea va fi construită pe mentalitatea și programul celebrei „La Masia”. S-au înscris deja 150 de copii, iar proiectul este unul extrem de ambițios.

Gheorghe Hagi și Gică Popescu vor avea concurență serioasă

Din informațiile FANATIK, Gheorghe Hagi și Gică Popescu nu vor fi prezenți la acest eveniment deoarece ar putea fi puși într-o situație stânjenitoare să promoveze o academie de fotbal care poate face în curând concurență cei a „Regelui” de la Ovidiu, lucru de altfel de înțeles.

Asta nu știrbește însă cu nimic ceea ce Gică Hagi și Gică Popescu au făcut pentru Barcelona sau ce reprezintă cele două mari legende pentru clubul blaugrana.

De altfel, Gică Popescu a fost prezent în luna august alături de președintele academiei, Florin Răducoiu, la Barca Camp Academy, un cantonament de vară care practic prevestea inaugurarea de pe data de 8 octombrie.

Fostul căpitan al Barcelonei chiar a stat de vorbă cu cei cinci antrenori veniți de la Barcelona să îi inveți fotbal pe puștii care visează într-o zi să îmbrace tricoul echipei unde Lionel Messi a scris istorie.

Barcelona, proiect uriaș în România: „Într-un an va fi cel mai mare proiect de juniori”

FANATIK a stat de vorbă cu : „Într-un an va fi cel mai mare proiect de juniori. E un lucru foarte măreț pentru România că am reușit să deschidem aici. Sunt sute de cereri în alte țări care nu au fost aprobate. Ne dorim ca într-un an să fie cel mai mare proiect de juniori din România”.

Până în acest moment, adică în decurs de o săptămână, s-au înscris 150 de copii, dar am avut 4-500 de cereri. Întreaga activitate este coordonată de un antrenor de la academia Barcelonei. Este vorba de directorul tehnic al academiei și care a fost relocat în România.

În iarnă vor mai veni doi antrenori de la Barca Academy care se vor muta în România. Este foarte important de precizat că toate antrenamentele se desfășoară exact după metodologia Barcelonei. Identic. Chiar nu e joacă”.

2 sezoane a jucat Gică Hagi la Barcelona, unde a reușit 7 goluri în 36 de meciuri și a cucerit un trofeu: Supercupa Spaniei

2 sezoane a jucat Gică Popescu la Barcelona, unde a reușit 9 goluri în 59 de meciuri și a câștigat 3 trofee: Cupa Regelui, Supercupa Spaniei și Cupa Cupelor