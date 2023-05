Gheorghe Hagi și Gică Popescu, sufletul petrecerii în vestiar după ce Farul a învins FCSB și a luat titlul. Care a fost scandarea favorită. Video exclusiv

Enes Sali s-a auzit pe fundal la un moment dat strigând „I-am distrus, i-am distrus!”, făcând referire la adversarii săi, acesta intrând foarte bine pe teren în minutul 56 și punând multe probleme fundașilor vicecampioanei României.

Gheorghe Hagi și Gică Popescu, sufletul petrecerii în vestiar după ce Farul a învins FCSB și a luat titlul

petrecerii în vestiar după ce Farul a reușit să câștige titlul din SuperLiga1, cu o etapă înainte de finalul play-off-ului.

Andrei Borza a fost jucătorul care a dat start petrecerii în vestiarul Farului, devenind un adevărat DJ pentru colegii săi. Tânărul fundaș lateral al „marinarilor” a făcut un meci bun împotriva FCSB-ului, fiind unul dintre remarcații serii.

„Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacații să aibă calitate în execuție”, a spus Gică Hagi.

„E o zi frumoasă, o vom pune în ramă!”

cât de mult înseamnă câștigarea campionatului cu Farul, lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat și pentru că au reușit să întoarcă scorul, deși la un moment dat FCSB părea că are în control confruntarea.

„Cele mai bune echipe, ambele în formă, un fotbal bun. Ne-am dorit fotbal, niciuna nu s-a apărat. Am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultate cu formații foarte bune. Știam că publicul ne împinge pe toți.

E o zi frumoasă, o vom pune în ramă! Am crezut tot timpul în noi, ne-am apărat bine, am ieșit bine cu mingea. Am avut de toate azi, chiar dacă am început prost. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Bravo lor, fotbaliștilor.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată”, a mai spus Gică Hagi.