Gică Hagi, mesaj pentru Simona Halep înainte de meciul cu Iga Swiatek: „Poate să câștige orice meci chiar dacă adversarul e foarte bun!” Video

Gheorghe Hagi a vorbit înainte de meciul cu CFR Cluj din etapa a 3-a în play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1 despre meciul dintre Galatasaray și Barcelona, dar a ținut să îi trimită un mesaj special Simonei Halep.

Gică Hagi, alături de Simona Halep înainte de semifinala de la Indian Wells cu Iga Swiatek: „Ea e întotdeauna puternică”

are o relație foarte bună cu Simona Halep, iar „Regele” nu a putut să ocolească subiectul marelui meci din Statele Unite ale Americii, unde jucătoarea noastră va întâlni una dintre cele mai puternice adversare din circuit: Iga Swiatek. Declarația poate fi umărită în cadrul conferinței de presă la minutul 10:00.

„E clar că ținem cu Simo și sperăm să învingă, chiar dacă adversarul e foarte bun. Dar capacitatea Simonei, experiența ei, puterea de luptă pe care a arătat-o… Ea e întotdeauna puternică și foarte, foarte valoroasă și experimentată față de mai înainte. Practic poate să câștige orice meci!”, e convins Hagi.

„Sperăm să se simtă bine, să fie în putere și să câștige meciul să ajungă în finală”, a declarat Gică Hagi înainte de meciul Simonei Halep cu Iga Swiatek în semifinalele turneului de la Indian Wells.

Simona Halep, duel de foc cu Iga Swiatek în semifinale la Indian Wells

pe 19 martie, de la ora 03:00 (n.r. ora României) împotriva Igăi Swiatek, într-un meci transmis în direct de Digi Sport 2.

Halep înainte de meciul direct și a analizat-o: ”Va fi mai dificil, e foarte solidă, e constantă, va fi o bătălie grea. Am jucat doar pe zgură cred – ba nu, am jucat o dată și pe hard -, dar acum va fi o nouă zi, o nouă luptă. Mă aștept la o dispută grea, cred că joacă cel mai bun tenis din viața ei. Dar sunt în semifinale, am încredere, voi încerca să fac cel mai bun meci al meu.

Nu mă uit la meciurile din turneu, în general, nu îmi iau notiție. Încerc să mă relaxez, dar știu cât de puternică e Iga. Cred că cea care se va adapta mai bine la aceste condiții va avea un plus.

Eu, personal, mereu am jucat bine aici, așa că îmi plac condițiile. Cred că dacă îți intri în ritm, poți obține un avantaj important”, a declarat numărul 26 mondial.