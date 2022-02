Gheorghe Hagi știe care a fost cheia victoriei în FCSB – Farul 0-2: “Le-am spus-o înainte de meci. Am fost puternici”

Farul Constanța a făcut instrucție cu FCSB pe Arena Națională, și a reușit astfel să-și consolideze ultima poziție care asigură prezența în play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1. Cu doar două etape rămase din sezonul regulat, „marinarii” au trei puncte avans față de principala urmăritoare, FC Argeș și opt față de UTA, respectiv Rapid.

Gheorghe Hagi, mulțumit după FCSB – Farul 0-2. Cum a răpus vicecampioana

Imediat după fluierul final al partidei, Gheorghe Hagi și-a felicitat jucătorii și a dezvăluit cum a reușit să anihileze vicecampioana: printr-un joc mult mai defensiv față de cel pe care „marinarii” îl practică în mod obișnuit.

„O victorie muncită. Am stat bine tactic, am știut să ne apărăm, pentru că astăzi a trebuit să schimbăm. Primul principiu a fost să punem presiune, iar al doilea să încercăm să avem posesia. Știam că întâlnim o echipă care joacă fotbal, cu jucători tehnici și rapizi.

Era importantă tranziția, pentru că ei sunt foarte buni la acest capitol. Le-am spus înainte de meci că dacă vrei să câștigi trebuie să marchezi. De aceea, am ieșit de la vestiare cu gândul de a marca și cred că am făcut un meci defensiv foarte bun. Pe faza ofensivă, am avut contraatacuri rapide.

N-am fost noi, dar e normal când joci în deplasare cu o echipă puternică. Am făcut ce trebuia și am câștigat. La început nu am fost așa de siguri, era distanță mare între mijlocași, atacanți și fundași, pentru că fundașii stăteau prea jos, dar ușor-ușor am reglat lucrurile.

Știam că ei vor schimba sistemul în repriza a doua, l-am schimbat și noi. Am avut ocazii mari, singuri cu portarul, dar de data aceasta au intrat, spre deosebire de meciul cu FC Argeș, când a fost neșansă, pentru că puteam să marcăm primii și am ratat”, a declarat „Regele”, la .

„Regele” își ține jucătorii cu picioarele pe pămâne: „Mai sunt două meciuri grele”

În ciuda victoriei din această seară, „Regele” continuă să aibă emoții cu privire la . Potrivit spuselor sale, Farul trebuie să obțină maximum de puncte din ultimele două partide ale sezonului regulat, cu FC Botoșani pe teren propriu și Universitatea Craiova în deplasare.

„Sunt trei puncte mari, pentru că ne-au lipsit șase jucători. Am găsit formula potrivită și jucătorii s-au autodepășit. Le-am spus de la început că în meciurile mari trebuie să facă fiecare dintre ei ambele faze. Și atacanții au alergat, au făcut faza defensivă, așa că am fost puternici.

Victoria nu aduce liniște în lupta pentru play-off, mai avem două meciuri grele, dar suntem optimiști, credem în noi, arătăm bine și sper să arătăm la fel în continuare.

Avem două finale, trebuie să le câștigăm. Nu am vorbit niciodată despre alții, doar despre noi. Încercăm să creștem de la meci la meci, pentru că nu avem constanță.

Nu suntem concreți întotdeauna în fața porții, dar acest o să vină. Vrem să construim o mentalitate bună, care să ne aducă victorii. De fiecare dată când câștigi, ești respectat”, a mai spus Gheorghe Hagi.