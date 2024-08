Gheorghe Hagi, supărat după FCSB – Farul 3-2: „Au fost niște greșeli care ne-au costat”

Gheorghe Hagi e dezamăgit total după . Antrenorul celor de la Farul Constanța nu i-a menajat pe jucătorii săi.

Gheorghe Hagi știe cum Farul a reușit să piardă cu FCSB: „N-am mai fost așa de agresivi”

Gică Hagi a găsit explicația pentru căderea Farului din partea a doua a meciului cu FCSB: „Am început foarte bine jocul, 30 de minute am dus foarte bine. După ce am înscris, probabil n-am mai fost așa de agresivi în presiunea pe care trebuia să o facem.

Știam că adversarul are calitate, a venit peste noi, a venit acel gol în ultimul minut din prima repriză. Am făcut 2-1, am intrat la pauză. Am luptat, dar au fost niște greșeli care ne-au costat. Ăsta este fotbalul. FCSB-ul a împins mai bine în repriza a doua”.

Hagi : „Casap nu trebuia să fie în acea poziție, că e mijlocaș. În fotbal, orice e posibil. Vom vedea, o să tragem concluzia. Greşelile te costă şi ăsta e fotbalul.

FCSB a împins mai bine jocul în repriza a doua, şi-au dorit, au pus presiune, n-am ştiut să ieşim din acest lucru şi când pierzi toată lumea e supărată”, a fost concluzia amară a „Regelui”.

Gheorghe Hagi, „înțepături” pentru jucătorii săi: „Mă aştept de la jucătorii care au intrat de pe bancă să aducă ceva”

Per total, Hagi e de părere că FCSB a meritat în cele din urmă victoria. „Regele” a avut ceva să le reproșeze și celor care au intrat pe parcursul partidei: „Mă aştept de la jucătorii care au intrat de pe bancă să aducă ceva, cum au făcut adversarii.

Trebuia să fim mai clari în teren. Mă îngrijorează, avem 3 înfrângeri în 5 etape. Mi se pare mult”, a mai spus antrenorul „marinarilor” la după FCSB – Farul 3-2.

Anunț despre transferul lui Denis Alibec după FCSB – Farul 3-2: „Încă nu pot să mă pronunț”

Antrenorul „marinarilor” a vorbit și despre transferul lui Denis Alibec: „Nu ştiu cum va juca Alibec, încă nu pot să mă pronunţ. Vom vedea ce va fi”, a mai spus antrenorul „marinarilor” la după FCSB – Farul 3-2.

Sunt însă șanse mari ca atacantul echipei naționale a României se debuteze pentru „marinari” în etapa următoare. Farul Constanța e pe locul 10 în SuperLiga după 5 meciuri, cu doar 4 puncte și golaveraj 4-5. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi va juca etapa viitoare pe teren propriu împotriva celor de la Hermannstadt.