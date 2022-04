Gheorghe Hagi, supărat pe jucători după FC Voluntari – Farul 1-0: “Vom discuta cu ei, trebuie să găsim soluții”

În ciuda faptului că a dominat partida și a avut cele mai importante ocazii, Farul lui Gică Hagi , în etapa cu numărul trei a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1. Unicul gol a fost marcat de Ricardinho, în minutul 89.

Gheorghe Hagi s-a supărat pe jucători după eșecul cu FC Voluntari

Imediat după fluierul final, Gheorghe Hagi și-a „urecheat” elevii pentru jocul modest prestat în fața ilfovenilor, mai ales pe faza ofensivă. De altfel, „marinarii” tocmai au bifat cel de-al treilea meci consecutiv fără gol marcat.

„Un meci slab, fără calitate. Cred că niciuna dintre echipe nu a prestat un joc foarte bun. Noi am dorit să câștigăm, am încercat, dar am fost lenți, previzibili. Am avut ocazii de a marca, dar am ratat.

Ăsta e fotbalul, așa se întâmplă când ratezi, vine adversarul și marchează, dar a fost un meci nereușit. Încerc să fiu cât mai obiectiv și să spun ce am văzut de pe bancă.

Lipsă de calitate, cel puțin din partea noastră, pe ultima pasă și tot ce trebuia să facem pentru a dezvolta jocul. Am jucat lent, previzibil, fără putere și mă îngrijorează că n-am marcat în trei meciuri niciun gol.”, a declarat tehnicianul Farului, la .

Mesajul ferm al „Regelui”: „Nu sunt antrenorul care caută alibiuri”

În ciuda faptului că elevii săi au fost vizibil incomodați de , „Regele” a evitat să pună rezultatul pe seama acestui aspect sau să caute alte alibiuri. Acesta a dat, în schimb, asigurări că echipa sa mai poate ocupa o poziție care asigură prezența în cupele europene, cu condiția ca jocul să se îmbunătățească în meciurile rămase de disputat.

„Vom discuta cu jucătorii și vom vedea. Mai sunt meciuri de jucat, sperăm să schimbăm ceva, trebuie să găsim soluții. Faza ofensivă e făcută de toată echipa, faza defensivă la fel.

Nu căutăm scuze nicăieri. Eu nu sunt antrenorul care caută alibiuri. Trebuia să câștigăm! ”, a mai spus Gică Hagi, la flash-interviu.

După trei etape, Farul ocupă penultima poziție în clasamentul play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1, cu 25 de puncte, în vreme ce FC Voluntari a acumulat 30 de puncte și a revenit pe podium, la egalitate cu Universitatea Craiova.