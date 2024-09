Gheorghe Mihali, discurs acid la adresa fostului oficial al ”câinilor roșii”. „Este marele vinovat de dezastrul de la Dinamo”

Gheorghe Mihali a fost unul dintre cei mai mari fundași din istoria lui Dinamo, iar acum este unul dintre cei mai înfocați suporteri ai „câinilor roșii”. Fostul internațional român a suferit, totuși, și câteva dezamăgiri legate de clubul din Ștefan cel Mare.

Gheorghe Mihali, fundașul român cu 100 de meciuri în Franța

Gică Mihali a jucat nu mai puțin de 122 de meciuri pentru . El a fost adus în Ștefan cel Mare de la Inter Sibiu, iar după evoluțiile sale remarcabile din centrul defensivei, a prins și echipa națională, făcând parte din generația de aur care a scris istorie la Mondialul din 1994.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș a fost transferat la mijlocul anilor ’90 de gruparea franceză Guingamp, de la Dinamo București. Gheorghe Mihali a rămas un jucător important în fotbalul din Hexagon, câștigând Cupa Intertoto și jucând exact 100 de meciuri în campionatul intern.

Gică Mihali, amintiri din perioada ”Cortacero”

Acum, la mulți ani după retragerea oficială din fotbalul mare, Gică Mihali a vorbit despre marea sa iubire: Dinamo București. Fostul fundaș a ocupat în trecut câteva funcții importante în cadrul clubului și a oferit câteva declarații interesante în interviul său cu jurnalistul Gabi Safta, mai ales despre perioada Cortacero.

ADVERTISEMENT

„Când făceam antrenamente cu juniorii U19 în Parcul Dinamo, a venit un om de-al lui Cortacero și m-a întrebat ce avem nevoie. I-am spus că nimic, în afară de mingi de fotbal, chiar dacă nu luasem salariu de câteva luni. Mi-a promis că a doua zi, la prima oră, vin 25. Eram cu Bordușanu, cu Amzăr, cu ceilalți și le-am zis că s-a rezolvat problema, să arunce toate cârpele alea în Velodrom.

A doua zi nu au venit nici mingile și nici bătrânelul lui Cortacero, iar noi căutam mingile prin Velodrom. Și tot au avut tupeul să vrea să mă demită după un meci în care am condus cu 2-0 și am terminat 2-2. Mi-au reproșat schimbările. Am pus mâna pe el și când am dat doi pumni în masă, am crezut că vor face toți infarct. Au intrat ceilalți angajați în birou și discuția s-a încheiat. Niște impostori… Mâncau la Săftica și luau și la pachet”, a spus Gică Mihali.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mihali: „Toți sunt proști și el deștept”

Fostul fundaș a continuat atacurile la adresa , care a fost la un pas să distrugă definitiv clubul. Mihali consideră că fostul director general, Bogdan Bălănescu, putea face mult mai mult pentru a opri căderea în derivă a lui Dinamo.

„Cel mai vinovat pentru perioada dramatică prin care a trecut Dinamo îl consider pe Bălănescu. Era director atunci. A văzut acele contracte oferite unor jucători, de zeci de mii de euro pe lună, iar el, un mare dinamovist care se bate cu pumnii în piept că e mare dinamovist, a semnat actele. În locul lui, plecam și nu semnam. El, care venea la stadion și ne aducea câte o prăjitură, a semnat acele contracte de 25.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Tu, mare dinamovist, nu te gândești că este ceva în neregulă să plătești asemenea contracte și de 33.000 de euro… dar Bălănescu al meu a semnat. Ar fi trebuit să învețe meserie cât a stat pe lângă Tică Dănilescu, dar a semnat și, din cauza asta, a suferit Dinamo.

Acum, la Voluntari, a avut nevoie de egal în ultima etapă acasă și a retrogradat. Toți pleacă din club și el rămâne. Unde e dreptatea? Bălănescu este marele vinovat de dezastrul de la Dinamo, a retrogradat cu Voluntari, dar rămâne liniștit în club, salariu bun, toți sunt proști și el deștept”, a mai spus fostul mare jucător de la Dinamo, Gheorghe Mihali.