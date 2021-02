Gheorghe Mulțescu: „Am prelungit cu Dinamo, dar din vară vreau să antrenez”. Ce oferte recente a refuzat. Exclusiv

Gheorghe Mulțescu și-a prelungit recent contractul cu Dinamo până în vara lui 2021, după care își dorește să mai antreneze încă o echipă înainte să se retragă. Antrenorul a refuzat mai multe oferte și a continuat la Dinamo în cel mai greu moment din istoria clubului.

„SMURD-ul” a sărit în ajutorul lui Dinamo și a condus echipa în patru mandate: 1990-1991, 2008, 2013, ultimul în 2020, poate cel mai greu an din istoria clubului din Ștefan cel Mare.

Ba, mai mult, Gigi Mulțescu a lucrat neplătit timp de șase luni de zile și a acceptat chiar o diminuare a salariului, iar suporterii din DDB au ținut cont de acest lucru. FANATIK a stat de vorbă cu Gheorghe Mulțescu, cel care nu de puține ori s-a sacrificat pentru binele lui Dinamo.

Interviu marca FANATIK cu Gheorghe Mulțescu: „Mi s-a propus o formulă și am acceptat-o pentru că e spre binele lui Dinamo”

Ați renunțat la bani și ați semnat un nou contract cu Dinamo…

– Întradevăr. Mi s-a propus o formulă și am acceptat-o pentru că e spre binele lui Dinamo și DDB-ul să își atingă și ei obiectivul. Am făcut și eu ce am putut. Mi-am prelungit contractul până în vară. Am stat șase luni fără salariu! Ce poate să mă mai suprindă? Astea sunt întâmplări unice, nu te întâlnești cu situații de genul la orice colț de stradă. Mai ales într-o situație de asta cum e pandemia.

Gheorghe Mulțescu: „Îmi doresc un ultim contract! Am avut oferte din România și din Turcia”

Se mai gândește Gheorghe Mulțescu să antreneze?

– Nu știu dacă pe termen lung, dar mai vreau! Au mai fost mai multe oferte: intern și extern. A fost o ofertă bună din Turcia, de la Universitatea Cluj. Liga a doua din Turcia e cel puțin la același nivel cu campionatul nostru. Au mare forță financiară.

Îmi doresc un ultim contract și apoi să mă retrag! Ca un contract așa de adio! Nu mulți știu că am antrenat pentru prima oară în 1984 pe Jiul Petroșani, când eram antrenor-jucător. Am promovat atunci Jiul în prima ligă. Apoi am fost antrenor la Dinamo în 1990. Deci mai bine de 30 de ani de carieră! Mi-am dat seama prima oară că voi face carieră în antrenorat după meciul cu Hamburg, în 1983, chiar mai devreme! Mi s-a propus să fiu antrenor secund la Dinamo cu Cornel Dinu principal. Atunci m-am verificat! Am promovat în Liga și am antrenat încă un sezon.

„Datorită celor din DDB, Dinamo continuă să existe! Altfel nu ar mai fi existat!”

Sperați că Dinamo poate strânge banii pentru licență?

– Eu sper până în ultima clipă. Echipa a funcționat de când DDB a preluat frâiele clubului. Datorită celor din DDB, echipa continuă să existe! Alfel, Dinamo nu ar mai fi existat! Ei vor sprijni clubul în continuare, fără rezerve. E echipa mea de suflet și eu susțin cu tot ce pot clubul! Tot ce contează în acest moment, e ca Dinamo să ia licența. Eu fac în continuare sacrificii pentru Dinamo. Eu am făcut multe lucruri bune pentru Dinamo și voi face în continuare.

„La vârsta mea să iau în piept două evenimente atât de puternice… Ce să fac mai mult de atât?!”

Am fost antrenorul lui Dinamo în poate cea mai dificilă perioadă din istoria clubului, când echipa era la retrogradare. Apoi au venit spaniolii și a fost un moment și mai greu. Toate au venit una după alta! La vârsta mea să iau în piept două evenimente atât de puternice. Să salvezi echipa de la retrogradare și apoi să stau fără salariu șase luni de zile? Astea sunt lucruri care ți se întâmplă o dată în viață! Și după toate astea am continuat la Dinamo, căutător de talente și să ajut în continuare cu tot ce pot, chiar dacă am avut alte oferte. Ce să fac mai mult de atât? Nu pot să mai joc. Că dacă mai joc…

Cu cine sunteți în contact acum din conducerea clubului?

– Cu domnul Eftimescu, cu toată lumea. Suntem în legătură tot timpul. Bineînțeles și cu cei din DDB. Sunt în relații bune cu toată lumea.

