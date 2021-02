Gheorghe Mulțescu, fostul antrenor al Astrei și al lui Dinamo: „Toate sacrificiile vor merita dacă Dinamo ia licența!”. Exclusiv

Gheorghe Mulțescu le-a antrenat atât pe Astra cât și pe Dinamo, fiind echipele cu care a semnat de cele mai multe ori în carieră. Actualul scouter din Ștefan cel Mare consideră că toate sacrificiile vor merita în cazul în care „câinii” vor lua licența.

„SMURD-ul” a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înaintea meciului dintre Astra Giurgiu și Dinamo, echipele pe care le-a antrenat în nu mai puțin de șapte mandate: trei la Astra și patru la Dinamo și pe care le cunoaște ca pe ochii din cap.

Gigi Mulțescu consideră că pentru Dinamo orice meci e ca o finală și obiectivul principal al echipei ar trebui să fie licența, în timp ce Astra, din punctul său de vedere, arată altfel după ce Eugen Neagoe a devenit antrenorul principal al echipei.

Gheorghe Mulțescu prefațează meciul dintre Astra și Dinamo: „Pentru Dinamo fiecare meci e ca o finală! Budescu e o mare pierdere!”

Ați antrenat Astra Giurgiu în trei mandate și pe Dinamo în patru. Cum va fi partida de sâmbătă?

– „Un meci foarte important! Pentru Dinamo fiecare meci e ca o finală și are nevoie mare de toate punctele. Eu sper în continuare că Dinamo poate ajunge în play-off. Budescu e o pierdere pentru Astra, pentru că își punea mult amprenta asupra jocului, iar Dinamo are astfel o șansă în plus și poate obține victoria. După venirea lui Eugen Neagoe, Astra s-a exprimat foarte bine în teren.

Dinamo în ultima perioadă joacă mai bine, din păcate a pierdut un jucător care începuse să marcheze: Nemec. În aceeași măsură ca în cazul Astrei și Adam Nemec este un jucător foarte important pentru Dinamo, mai ales că era în formă. Accidentarea a picat cum nu se poate mai prost, dar trebuie să fie înlocuit cu succes. Se pare că nu e doar o ușoară întindere și va lipsi câteva săptămâni.

„La Astra sunt jucători pe care eu i-am debutat. Radunovic e titular acum la FCSB!”

La Astra încă sunt jucători pe care dumneavoastră i-ați debutat…

– Așa este. Unul dintre ei este Valentin Gheorghe. Chiar și Risto Radunovic care e titular acum la FCSB. Sunt mai mulți jucători la Astra pe care i-am debutat.

Explicația victoriei cu FCSB: „Coeziunea și unitatea contează mai mult decât valoarea individuală!”

E importantă victoria cu FCSB pentru moralul jucătorilor?

– Cu siguranță! Eu sincer mă așteptam într-un fel să câștige. Jucătorii au dat dovadă de caracter și au făcut sacrificii. Toate vor merita dacă vom lua licența și echipa va continua. La meciul cu Steaua au dat ce au avut mai bun din ei! În fața unei echipe care îi învinsese înainte cu o săptămână. Coeziunea și unitatea echipei contează de multe ori mai mult decât valoarea individuală a jucătorilor. Jucătorii și antrenorii lui Dinamo s-au autodepășit! Plus că au câștigat inima așa cum trebuie.

Mulțescu: „Licența e principalul obiectiv al lui Dinamo!”

Credeți în continuare că Dinamo poate ajunge în play-off?

– Sigur. Atât timp cât sunt șanse matematice de ce nu? Nu am făcut calculele, dar cred că mai sunt șapte meciuri și fiecare punct e extrem de important. E nevoie totuși de niște victorii pe linie.

Cupa e al doilea obiectiv după licență! Până acum vorbeam despre a ține clubul în viață, iar acum e șansa câștigării unui trofeu! Va fi totuși foarte greu. Trebuie să nu mai apară accidentări și jucătorii să rămână pe platou de formă bună. Sunt șanse bune.

De asemenea, Gheorghe Mulțescu a declarat pentru FANATIK că și-a prelungit până în vară contractul cu Dinamo și a renunțat la o mare parte din salariile restante. Ba, mai mult, chiar a refuzat mai multe oferte, însă își dorește să mai preia o echipă înainte să se retragă.