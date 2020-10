Gheorghe Mulțescu, fostul antrenor al lui Dinamo, a declarat că în prezent muncește aproape gratis la echipă. În prezent membru în departamentul de scouting, acesta vorbește despre situația financiară complicată a clubului, recunoscută și de către Cosmin Contra.

Mulțescu a fost cel care a sărit în ajutorul lui Dinamo București după plecarea lui Adrian Mihalcea, când echipa se zbătea la retrogradare. Cu toate acestea, antrenorul în vârstă de 68 de ani nu și-a primit decât o parte din bani, iar restanțele financiare se tot adună în dreptul său.

Jucătorii clubului din Ștefan cel Mare spun că așteaptă salariile pe ultimele trei luni, iar în contextul în care Dinamo a acumulat patru înfrângeri la rând, proiectul spaniolilor pare că se clatină din temelii.

Gheorghe Mulțescu muncește aproape gratis la Dinamo: „Am luat doar o treime din salariu”

„Am luat o treime dintr-un salariu. Am de luat două salarii și ceva. Eu am spus și când au venit și după primul meci care poate nu a fost prea reușit, eu am susținut proiectul și i-am ajutat cu informații despre jucătorii pe care i-am avut acolo, pentru că era în beneficiul lui Dinamo și al suporterilor.

Eu nu am vrut să ies în față să spun că nu am luat banii, dar s-a auzit. Mă gândeam că grupul nostru care a contribuit la salvarea de la retorgradare, jucători, antrenori, meritam și așteptam din banii de televizare.

Nu e numai oful meu, ci și al colaboratorilor mei, al jucătorilor. Numai noi știm cât ne-am chinuit”, a spus Gheorghe Mulțescu la Digi Sport.

Mulțescu a semnat prelungirea contractului cu Dinamo, apoi și l-a reziliat în câteva zile

Inițial, Gheorghe Mulțescu își prelungise înțelegerea cu Dinamo după ce evitase retrogradarea, în urma deciziei Federației Române de Fotbal ca niciuna dintre echipe să nu retrogradeze.

În doar nouă zile, Dinamo București a anunțat că a încheiat, pe cale amiabilă, colaborarea cu antrenorul. Locul acestuia a fost luat de către Cosmin Contra.

Dinamo se află momentan pe penultima poziție, având doar cinci puncte din opt etape și cu o serie negativă de patru înfrângeri la rând. Problemele financiare ale clubului alături de situația fotbalistică extrem de slabă par să pună serios la încercare noul proiect al „alb-roșilor”.

