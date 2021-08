Gheorghe Mulțescu salută promovarea tinerilor la Dinamo: „Am început proiectul „New Dinamo” în 2013!” Ce spune despre Dario Bonetti. Exclusiv

Dinamo pe teren propriu în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1 și a ratat șansa de a urca pe locul al patrulea, peste rivalii de la FCSB.

Jucătorii au încercat să găsească o , în timp ce Dario Bonetti al celor de la CS Mioveni, care la fel ca cei de la Chindia au înscris la primul șut trimis pe spațiul porții.

Gigi Mulțescu vorbește despre „New Dinamo”. Cât de importanți sunt Sorescu și Anton pentru echipă

Fostul antrenor al „câinilor” a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre începutul de sezon al lui Dinamo și despre jucătorii tineri care au devenit peste noapte titulari în echipa lui Dario Bonetti. Italianul a debutat în primele cinci etape nu mai puțin de cinci juniori, ultimul dintre ei fiind , așa cum site-ul nostru a anunțat în premieră: „Sunt un spectator și telespectator. Rămânem cu inima alături de Dinamo chiar dacă nu mai suntem în funcții. Nu am mai avut discuții cu nimeni. Nu am fost solicitat pentru nicio funcție. Pe lângă faptul că am pierdut meciul, măcar am câștigat cu jucător: Ionuț Amzar. Un tânăr de perspectivă, dar nu e suficient. E tehnic, are viteză bună, mai trebuie experiență și va deveni un jucător bun. Dacă muncește și e serios. Și așa și pare”.

„SMURD-ul” e de părere că Dinamo are mare nevoie de , un jucător care poate contribui enorm la jocul ofensiv al echipei, iar interdicția la transferuri bune și mai multe bețe în roate echipei: „E nevoie mare de Paul Anton, e un jucător foarte experimentat și ar putea ajuta foarte mult echipa la mijlocul terenului. Are pasă și un șut foarte bune. E un jucător valoros de care Dinamo are nevoie. Decamdată însă trebuie să se descurce cu ce au”.

Mulțescu a fost tot timpul un promoter al jucătorilor tineri și a avut tot timpul ochi pentru ei, mai ales în perioada în care a fost scouter și s-a ocupat de monitorizarea juniorilor, iar pe unii dintre ei i-a adus să se antreneze cu echipa mare: „Mă bucur mult pentru acești jucători tineri și pe mulți dintre ei i-am adus să se antreneze cu echipa mare, ceea ce le-a accelerat creșterea. În sfârșit se poate vorbi despre „New Dinamo”. Din păcate, Dinamo nu poate face transferuri. Dacă ar putea fi aduși câțiva jucători cu experiență, ei ar putea crește și mai mult. Sper să aibă șansa să joace în continuare și să evolueze de la meci la meci”.

Mulțescu surprinde cu privire la transferul lui Sorescu: „Trebuia vândut după meciul cu Anglia!”

Gheorghe Mulțescu apreciază evoluții lui Deian Sorescu, mai mult decât cele cinci goluri pe care le-a marcat, a contat evoluția sa excelentă din amicalul România – Anglia, când a fost unul dintre cei mai buni tricolori ai lui Mirel Rădoi: „Deian Sorescu a avut niște evoluții foarte bune, a reușit să marcheze cinci goluri în primele trei etape și din poziția de fundaș dreapta, unde nu este tocmai obișnuit. E nevoie însă de mai mulți Sorescu.

Sorescu a fost schimbat de Rădoi în minutul 60, deși a avut o evoluție solidă pe postul de fundaș dreapta, fiind aproape să marcheze și a avut niște adversari direcți de mare calibru, precum Marcus Rashford: „M-a impresionat adversarul direct, Marcus Rashford! Mi s-a părut un jucător foarte bun și cel mai bun jucător pe care l-am întâlnit până la ora actuală. Nu am fost inhibat sau complexat, ci dimpotrivă! Am avut o ambiție mult mai mare și am vrut să mă ridic cât de cât la nivelul lui”, spunea dinamovistul pentru FANATIK.

În același timp, Gigi Mulțescu e convins că Deian Sorescu ar fi fost cumpărat de un club important dacă nu ar fi vorba de un jucător român: „Eu cred că Sorescu merită mai mult de un milion de euro! Trebuia vândut după meciul cu Anglia. A făcut un meci extraordinar pe poziția de fundaș dreapta, în fața unor adversari de mare calibru! Dacă e vorba de un jucător englez, ar fi fost vândut pe o sumă foarte mare. L-am recomandat peste tot”.

Ce jucători consideră că ar putea să mai debuteze la Dinamo

Mulțescu și-a adus aminte de perioada în care a dat naștere proiectului „New Dinamo”, însă nu se aștepta ca după opt ani Dinamo să aibă în lot un număr atât de mare jucători din propria pepinieră: „Eu am început proiectul New Dinamo în 2013. Am început cu Rotariu și Fai care au fost vânduți în străiniătate. Nu mă așteptam ca Dinamo să aibă în acest început de sezon 16-17 jucători din propria academie. Mă bucură foarte mult”.

Mulțescu nu uită să îi aroge merite și lui Cornel Țălnar, cel care a insistat pentru păstrarea echipei a doua a clubului, care urma să fie desființată, ceea ce ar fi fost un dezastru pentru Dinamo în această situație grea: „Cornel Țălnar s-a luptat pentru menținerea echipei a doua a clubului și iată că a avut dreptate. Au fost oameni care s-au ocupat de tineri, precum Ionel Augustin, Gheorghe Mihali și Emil Ursu.

Un merit important îl au și antrenori precum Ștefan Dobre și Gabi Răduță. Sunt copii foarte buni pe care eu îi cunosc foarte bine și i-am monitorizat doi ani de zile. E foarte greu să fie constanți pentru că nu toți sunt la același nivel de maturitate și nu au experiență, de asta e greu să aibă mereu evoluții bune.

Mai sunt jucători care pot face pasul la echipa mare. Bordușanu e unul dintre ei, și Claudiu Stan. Am încredere și în Roberto Diniță. L-am urmărit și pe Gabriel Răducan de la Brăila. Eu cred că e un jucător tehnic, care poate ajuta Dinamo pe viitor”.

Gigi Mulțescu vede cu ochi buni venirea lui Dario Bonetti la Dinamo: „A fost benefic pentru echipă”

Gigi Mulțescu se bucură că Dario Bonetti a reușit să pună echipa pe picioare într-un timp scurt, mai ales că a venit cu doar câteva zile înainte de startul campionatului și speră că aceste două înfrângeri consecutive să nu toarne plumb în ghete celor tineri: „Păcat pentru rezultatele excepționale pe care le-a reușit într-un timp scurt. Au venit aceste două înfrângeri.

Antrenorul nu poate să facă minuni și trebuie să aibă un lot cu posturile cât de cât acoperite. A arătat și curaj să vină într-un moment atât de greu, cum am făcut și eu la Dinamo. Nu îl cunosc personal, dar s-a făcut cunoscut prin munca lui și prin rezultatele. Păcat de primele meciuri că au apărut înfrângerile. Sper ca cei tineri să nu fie demoralizați”.

Dinamovistul consideră că antrenorul italian va avea o misiune destul de dificilă deoarece nu are un lot numeros și nu poate rula mai mulți jucători: „Echipa are nevoie de rezultate, dar Bonetti nu are bancă. Este de apreciat. Eu am venit la Dinamo în două-trei momente grele, iar ultima oară a fost foarte greu. Pe un antrenor îl țin rezultatele. Eu nu am mai avut rezultate și a fost normal să se producă o schimbare. Și a fost benefic pentru echipă. Vreau încă o dată să îl felicit pe Bonetti și îi doresc să aibă succes. Bine că echipa a avut de câștigat și asta cred că e cel mai important”.

Gheorghe Mulțescu a dezvăluit și obstacolele pe care le-a întâmpinat în perioada managamentului spaniol, când se ocupa de monitorizarea juniorilor și de scouting, iar activitatea sa nu era deloc privită cu ochi buni de directorul sportiv, Rufo Collado: „M-am zbătut pentru acești jucători tineri, iar în perioada în care spaniolii erau la Dinamo, a fost consum psihic foarte mare. Rufo Collado nu avea deloc încredere în munca noastră de monitorizare a jucătorilor tineri și nici o parte din cei din DDB. Se uita pe listele de jucători și strâmba din nas. A fost foarte greu și a fost un consum mare la nivel psihic. Munca noastră din iarbă nu se vedea, dar uite că a dat roade în cele din urmă.

Mulțescu vrea să mai antreneze

Antrenorul în vârstă de 69 de ani vrea să mai antreneze o echipă înainte să își încheie cariera și așteaptă ofertele. De altfel, pentru FANATIK a spus că a avut mai multe discuții cu echipe din Turcia: „Mai aștept. Să vedem dacă apare ceva până la sfârșitul campionatului e bine. Dacă nu, pentru la anul nu. Acum dacă pot să am continuitate. Depinde de mai mulți factori”, a spus fostul antrenor al lui Dinamo în exclusivitate pentru FANATIK.