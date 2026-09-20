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Gigi Becali a hotărât să le facă pe plac suporterilor și l-a adus pe Laurențiu Reghecampf la FCSB. O implicare importantă în această decizie a avut și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, care l-a contactat personal pe antrenorul aflat sub contract cu Esperance Tunis.

Gheorghe Mustață, contribuție majoră la aducerea lui Reghecampf la FCSB

Șeful galeriei ”roș-albaștrilor” a mărturisit că după înfrângerea usturătoare cu Universitatea Craiova, scor 0-5, a încercat să discute cu Mirel Rădoi. Cum acesta nu a răspuns, a hotărât să ia legătura cu Reghecampf, iar acesta a părut dispus să se întoarcă la FCSB.

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”Când am văzut că discuțiile se duc într-o direcție care nu era în avantajul nostru, am hotărât cu liderii să ne facem treaba noastră. Am discutat toți, mai ales aseară după 0-5 cu Craiova. Mi-am luat inima în dinți, am discutat cu persoane apropiate lui Rădoi, în cazul în care Baciu nu rămâne.

Am văzut că Mirel nu răspunde, după cum a spus și patronul, am hotărât să încercăm pe varianta Reghe. Am vorbit, lucrurile erau ok din partea lui Laurențiu. Am pus totul la punct. Știam sută la sută că e disponibil. Am avut în această dimineață informația că se poate.

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Am insistat, am discutat și am făcut tot ce ținea de mine să reușesc să fie pus Reghe antrenor la noi. Am vorbit și cu patronul, cred că am avut o contribuție mare la discuțiile de astăzi prin ce am făcut aseară. Când a aflat că până la final am fost alături de echipă și i-am aplaudat la final, și nu ironic, Gigi mi-a spus că merităm după cum ne-am comportat”, a declarat Gheorghe Mustață, în cadrul emisiunii de pe canalul de YouTube .

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Mustață, mesaj pentru Mihai Stoica

Liderul Peluzei Nord a confirmat faptul că , anunțată de Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK, este un cadou făcut suporterilor de patron pentru modul cum s-au comportat după eșecul drastic de la Craiova și a avut un mesaj pentru Mihai Stoica.

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”Reghe a acceptat fără discuție. Am fost sunat din nou de patron și ne-a spus că ne face acest cadou. I-am mulțumit. Depinde acum de Reghe. Vine cu staff-ul lui. Știu cum lucrează, cum a făcut ordine, cum dușmanii din vestiar au devenit prieteni de familie. Să fie familie.

Sunt bucuros că am reușit, că patronul a ținut cont de noi. El nu a știut ce a fost aseară la meci, de comportamentul nostru. Le-am spus membrilor abonați că Reghe e varianta mea și voi face totul pentru a-l aduce. Am vorbit cu Reghe și l-am simțit forță în vestiar.

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I-am spus și lui MM, stop cu prieteniile, să fie restart și în trei săptămâni să avem echipa pe care o vrem. Să fie disciplină. MM să-l ajute pe Reghe. L-am simțit pe Reghe, astăzi când am vorbit, că abia așteaptă să înceapă treaba”, a mai spus Mustață.

Gigi Becali, impresionat de suporteri

Patronul FCSB a mărturisit că pentru felul în care și-au încurajat echipa în ciuda înfrângerii categorice din meciul cu Universitatea Craiova și a dezvăluit cum a decurs totul.

”Da, eu nu am știut. Astăzi, când făceam săpături, am vorbit cu MM, m-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: ‘Băi, Gigi, tu ai văzut galeria?’. Nu vreau să fac împotriva lor, că voiam să îl pun pe Zicu. Și îmi zice: ‘Băi, Gigi, cum să faci împotriva lor? Tu nu ai văzut că la 0-5 ei cântau?’.

Apoi, când am auzit așa, l-am sunat pe Mustață și l-am întrebat: ‘Voi pe cine vreți? Pentru că ce-ați făcut voi m-a impresionat tare și meritați’. A zis: ‘Reghecampf sau Mirel Rădoi!’. I-am zis: ‘Uite, pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna prima dată pe el. Dacă răspunde, va fi el. Dacă nu va răspunde, va fi Reghecampf’. L-am sunat de trei ori pe Mirel, nu a răspuns.

L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am făcut pe loc negocierile. El a zis: ‘Nu mă interesează prea mult salariul. Mă interesează prime de calificare. 1.000.000 de euro primă de Champions? Îți dau pe loc. Tot așa, la Europa League, la Conference League. Atunci, trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani)’. Și am zis că rezolv”, a povestit Gigi Becali.