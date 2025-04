Gheorghe Mustață a mărturisit de ce au fost doar 15.000 de spectatori la derby-ul FCSB – CFR Cluj. La ce meci crede că vor sărbători titlul

Gheorghe Mustață a precizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că programarea Ligii Profesioniste de Fotbal, care a pus meciul FCSB – CFR Cluj, 3-2, chiar în prima zi de Paște i-a făcut pe fani să nu mai vină la stadion.

Gheorghe Mustață: „Sâmbătă erau vândute 6-7.000 de bilete”

FCSB a obținut o victorie uriașă în prima zi de Paște. , și s-au îndepărtat la 5 puncte de ocupanta locului secund, chiar echipa din Gruia, cu 5 etape rămase până la final.

În ciuda unui meci spectaculos, cu 5 goluri, . Fapt ce l-a deranjat inclusiv pe Gheorghe Mustață.

Doar că, liderul Peluzei Nord le-a găsit circumstanțe atenuante fanilor campioanei pentru că partida a fost programată în prima zi de Paște. Acesta a mărturisit că mulți suporteri aveau deja vacanțele stabilite din timp.

„Important este pentru noi că am luat cele 3 puncte. Cu toate că în prima repriză echipa nu a jucat ce trebuie. În a doua repriză am intrat cu un alt morar, cu acel 1-0 de la pauză. Băieții au fost conștienți că trebuie să luăm cele 3 puncte care să ne ducă spre titlul 28.

Și săptămâna asta am făcut un live de la echipă, am vorbit cu jucătorii, am fost împreună cu liderii care reprezintă Peluza Nord, sper că a fost OK mobilizarea pe care am făcut-o. Știți foarte bine, e Paștele, oamenii sunt plecați în vacanță.

Ai mare dreptate, Horia, a fost un meci esențial, cu mare miză. Și mie mi s-au părut puțin 15.000 de oameni. Nu mai contează, important e că noi am făcut o atmosferă plăcută, am împins echipa de la spate și am reușit să luăm cele 3 puncte.

A fost puțină lume, dar repet, oamenii au fost plecați în vacanță. Foarte mulți nu au știu, nici măcar noi, că jucăm în ziua de Paște. Oamenii au apucat să-și programeze, să-și plătească vacanțele în alte locuri.

Și eu mă așteptam la 20-25.000 de oameni, dar haideți să fim mulțumiți cu ce a fost acolo. Important este că am cântat, am împins echipa de la spate. Peluza Nord a fost plină, și inelul 1 de la tribună la fel.

Înainte cu o zi și eu mă interesam câte bilete s-au vândut. Sâmbătă erau vândute aproximativ 6-7.000 de bilete. Oamenii au venit până la 15.000 în ziua meciului. Se formase coadă în ziua meciului”, a declarat Gheorghe Mustață la FANAITK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață vrea să sărbătorească titlul mai devreme

Liderul Peluzei Nord nu vrea să aștepte ultima etapă a play-off-ului pentru a sărbători titlul. Gheorghe Mustață consideră că FCSB are forța necesară pentru a tranșa campionatul în următoarele două meciuri: cu un succes împotriva marilor rivale Rapid și Dinamo.

„Le-am spus și jucătorilor la antrenament. Dacă batem CFR-ul, 80% suntem campioni. În momentul în care putem spune că suntem 100% campioni va fi dacă batem Rapidul și acasă pe Dinamo. Și pe urmă lucrurile sunt clare.

Dar dacă batem în Giulești suntem 100%, părerea mea. După aia ai acasă cu Dinamo, sperăm să-i batem, și să sărbătorim titlul cu Craiova acasă.

Dacă bați Rapidul joacă între ele Craiova cu CFR-ul. Sperăm la meciul cu Dinamo să fim campioni 100%. La meciul cu Rapid de anul trecut am fost campioni. Cu Dinamo va fi mai frumos”, a mai spus Mustață.