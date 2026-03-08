Sport

Gheorghe Mustață, anunț uriaș despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Am confirmarea lui”. Peluza Nord, plan măreț la debut: „Atmosferă colosală”

Mirel Rădoi a confirmat că va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după ce anterior Gigi Becali făcuse anunțul în acest sens! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.03.2026 | 21:20
Gheorghe Mustata anunt urias despre venirea lui Mirel Radoi la FCSB Am confirmarea lui Peluza Nord plan maret la debut Atmosfera colosala
SPECIAL FANATIK
Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Foto: Sport Pictures
Gheorghe Mustață, liderul galeriei celor de la FCSB, a informat că a primit de la Mirel Rădoi confirmarea în sensul numirii sale în funcția de antrenor principal la FCSB în locul lui Elias Charalambous, după cum a anunțat Gigi Becali în cursul zilei duminică.

Gheorghe Mustață a anunțat că Mirel Rădoi i-a confirmat numirea sa la FCSB, așa cum transmisese anterior Gigi Becali

Așadar, liderul Peluzei Nord s-a declarat extrem de bucuros prin prisma acestei decizii și a garantat că fostul căpitan de la FCSB va avea parte de susținere totală din partea fanilor încă de la primul meci.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gheorghe Mustață a vorbit și despre cooptarea lui Adrian Ilie în organigrama clubului roș-albastru, chestiune pe care el o vrea oficializată cât mai repede.

„Am confirmarea de la Rădoi. Sper ca mâine să vină si Adrian Ilie, mâine merge la discuție. Ei doi, alături de MM și staff-ul lui Rădoi să ducă echipa unde a fost până acum un an.

Mă bucur enorm. Cu siguranță, suporterii, după aceste veniri, se mai calmează si vor deveni iar optimiști. Sunt steliștii noștri. Pe grupurile noastre de suporteri este delir. Știam de Rădoi de ceva timp. Răspunsul a fost cel pe care-l speram eu. Am vorbit cu Mirel, mi-a spus ca acum începe treaba la Steaua (n.r. FCSB). Era singurul post pe care l-ar fi acceptat, de antrenor.

Vestiarul nu își mai permite să meargă cineva cu nasul pe sus. Cu Mirel nu e de joacă. Cine nu dă randament, banca. Cine nu mai poate, la revedere. Va avea parte de o atmosferă colosală la primul meci. 70-80 la sută din supărare s-a dus astazi!

Ar merita stadion plin mereu. Va fi un antrenor fără telefon sau deciziile luate de alții”, a fost mesajul transmis de Gheorghe Mustață în dialog cu jurnalistul FANATIK Gabi Safta pe canalul său de YouTube „Templul Sportului”. 

Mirel Rădoi este așteptat să conducă marți primul antrenament din acest al doilea mandat al său la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, liderul Peluzei Nord FCSB a oferit și detalii importante referitoare la momentul exact în care Rădoi își va începe această nouă aventură pe banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali: „Sperăm ca Mirel să reseteze echipa. Restart tuturor jucătorilor. Marți la 11.00 îl primim pe Rădoi. Cine vrea, să vină alături de noi”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
