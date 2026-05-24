Sport

Gheorghe Mustață, anunț uriaș pentru suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului cu FC Botoșani: „De patru luni se lucrează!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
24.05.2026 | 16:45
Gheorghe Mustață, anunț uriaș pentru suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului cu FC Botoșani. Foto: Sport Pictures
Gheorghe Mustață a făcut un anunț de maxim interes pentru suporterii FCSB-ului înaintea meciului cu FC Botoșani de duminică seară din Ghencea, semifinala barajului de accedere în Conference League. Liderul Peluzei Nord a transmis că deține informații din interiorul clubului conform cărora în scurt timp fosta campioană a României ar urma să beneficieze de o televiziune în mediul online la cele mai ridicate standarde.

Este vorba despre un proiect mai vechi al echipei finanțate de Gigi Becali. În urmă cu mai mulți ani, roș-albaștrii au încercat să pună în scenă o astfel de chestiune, dar în cele din urmă s-a renunțat la idee după ceva timp și în final s-a ajuns doar la un canal oficial de YouTube al clubului, „FCSB TV”, care există și în prezent. De data aceasta însă, Mustață a părut foarte convins că proiectul va fi dus la bun sfârșit în cele din urmă.

El ar urma să fie denumit de asemenea „FCSB TV” și se așteaptă să fie demarat chiar în decurs de doar câteva luni din acest moment. Liderul suporterilor echipei roș-albastre a asigurat cu această ocazie că noua televiziune online se va ridica la standardele existente în țările importante din Europa din acest punct de vedere.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Mustață a explicat și de ce s-a ajuns la concluzia că această chestiune reprezintă o necesitate pentru FCSB în acest moment. „De patru luni se lucrează la un proiect de televiziune online, așa cum au marile cluburi europene. Va fi o televiziune a suporterilor, pentru suporterii noștri din toată lumea. Va fi FCSB TV. Vom avea un studio în care vor fi invitați suporteri din toată țara, nu doar din București. Vor participa jucători, antrenori și conducători. Vor fi și imagini în direct de la meciuri, filmate din peluză.

Am lansat un proiect în care suporterii completează un formular în care scriu ce își doresc cel mai mult la FCSB. Această televiziune online apare în multe formulare. Am primit în jur de 40.000 de formulare și încercăm să ținem cont de toate solicitările. Cred că această televiziune va fi gata de emisie la începutul ediției viitoare de campionat”, a spus Gheorghe Mustață la emisiunea realizată de Gabi Safta pe canalul de YouTube „Templul Sportului”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
