Gheorghe Mustață, anunțul zilei la FCSB: „Dacă se fac aceste transferuri, luăm campionatul 5 ani la rând”

După ce FCSB a câștigat primul titlu după 9 sezoane, Gigi Becali se pregătește pentru Champions League. Echipa va intra în competiție în primul tur preliminar, iar patronul a anunțat transferuri importante pentru ca roș-albaștrii să poată fi competitivi.

Mustață are încredere 100% în transferurile pregătite de Gigi Becali

Imediat după ce FCSB a triumfat în Superliga, Gigi Becali a vorbit despre calificarea în Champions League. , astfel omul de afaceri a dat de înțeles că va întări echipa pe toate pozițiile. FCSB va juca la începutul sezonului și în campionat și în cupele europene, iar Elias Charalambous va avea nevoie de un lot cât mai numeros.

Liderul galeriei roș-albastre, Gheorghe Mustață, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre . Acesta nu a dat nume, însă a transmis că, în cazul în care FCSB va semna cu jucătorii de care s-a interesat patronul echipei, sunt șanse mari ca echipa să prindă grupele unei competiții europene.

„Eu atât vreau să vă spun. Dacă Gigi realizează ceea ce știu și eu, eu pun pariu acum, în momentul ăsta, cu oricine… Chiar dacă nu merg în grupele Champions League, pentru că știți bine, acolo trebuie să te duci cu o echipă puternică. Poate, dacă nu te duci în Champions League, mergi în Conference League în grupe.

Dacă vor fi acele transferuri pe care le știu și eu, garantat 5 ani la rând nu ne bate nimeni, nu ne ia nimeni campionatul. Eu mă bucur că Gigi a înțeles că trebuie investiții. Mă bucur că se gândește pentru Champions League.

Important este ca echipa să fie mobilizată și acești jucători care vin să prindă pregătirea împreună cu ceilalți jucători, să plece în cantonament împreună. Să se pună la dispoziția antrenorilor și să facă parte din acea construcție de joc, pentru că e greu să aduci un jucător în timpul pregătirii sau în timpul campionatului.

Sperăm să fie ok, sperăm să fie bine și să ne ținem de cuvânt în ceea ce am spus. Repet. Mă bucur că Gigi are această oportunitate, o echipă puternică pentru Champions League sau pentru Europa League, pentru cupele europene”.

”Mă bucur că domnul Becali s-a abținut și nu a dat nume”

Mustață a făcut o comparație cu celelalte echipe din Superliga. Liderul galeriei celor de la FCSB a lăudat faptul că Becali s-a decis să bage bani serioși la echipă și a pus accent pe calitatea jucătorilor pe care omul de afaceri și-i dorește.

„Observăm, ne uităm stânga-dreapta. Echipele din campionat, Clujul, Rapidul, inclusiv Craiova, investesc. Asta trebuie să ne dea de gândit și trebuie să se facă acele 7-8 transferuri pe care le-a promis patronul. Mai sunt transferuri care trebuie făcute și mă bucur că domnul Becali s-a abținut și nu a dat nume.

Știți foarte bine cum se joacă Gigi. Mai aruncă una încolo, una în partea cealaltă, dar el este pe un drum foarte bun. Eu știu despre ce este vorba. Cred că în următoarele două săptămâni se vor rezolva. Chiar dacă sunt plecați în concediu, telefoanele lucrează”, a precizat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

